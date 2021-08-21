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«Без таких, як я, вам би не було чого обговорити»: MARUV відповіла критикам її «відвертості»

20:31 21 серпня 2021
«Без таких, як я, вам би не було чого обговорити»: MARUV відповіла критикам її «відвертості»

Епатажна українська співачка MARUV, що з'явилася на відкритті конкурсу «Нова хвиля» в Сочі в чорній білизні та фаті, дала «настанови» хейтерам, незадоволеним її відвертими образами.

За її словами, вона свої костюми занадто відвертими зовсім не вважає, оскільки обожнює «естетику кабаре, фетиш і стрип».

«Це красиво, складно і сміливо, не кожен артист може впоратися і органічно вписатися в цей стиль, а я можу», — без зайвої скромності заявила співачка.

На її думку, вже в найближчому майбутньому стрип стане шановним видом спорту або шанованим видом мистецтва.

«Давайте не будемо ханжами і розсадниками подвійних стандартів. Поважайте чужу працю і свободу самовираження, адже врешті-решт без таких, як я, вам би не було чого обговорити, засудити або захопитися», — закликала MARUV.

Нагадаємо, зовсім недавно співачка випустила новий кліп, який вразив своєю відвертістю навіть її захисників.

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