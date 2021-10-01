63-річна Шерон Стоун на тлі чуток про роман з князем Монако поділилася сексуальним фото в Instagram

Західні ЗМІ та користувачі соцмереж обговорюють стосунки голлівудської зірки Шерон Стоун і князя Монако Альбера II. Актриса та монарх (їм обом по 63 роки) дали привід для пліток, двічі з'явившись на публіці разом. Спочатку вони виступили парою на балу в Монте-Карло, а потім удвох відвідали кінопрем'єру фільму «007: Не час помирати» в Монако. Стоун, як відомо, давно розлучена. А дружина Альбера княгиня Шарлін вже багато місяців живе у Південній Африці. Офіційно її утримує далеко від сім'ї інфекція, яка викликала серйозні проблеми зі здоров'ям.

Мати Альбера княгиня Грейс, як відомо, також була американською кінозіркою. Грейс Келлі, яка знімалася у фільмах Альфреда Хічкока, вийшла заміж за батька Альбера князя Реньє у 1956 році, завершивши свою кінокар'єру. Так що у Стоун, можливо, теж є шанси придбати князівський титул.

Поки Шерон мовчить з приводу чуток про її роман з князем, вона опублікувала у себе в Instagram сексуальне архівне фото 2018 року, на якому позує, сидячи на ліжку — в лосинах і оригінальному бюстгальтері.

У коментарях актрису засипали компліментами.

Раніше «ФАКТИ» писали — «Все ще до біса сексуальна»: 63-річна Шерон Стоун поділилася своїми фото в купальнику.

фото Instagram

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