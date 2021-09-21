«Все ще з біса сексуальна»: 63-річна Шерон Стоун поділилася своїми фото в купальнику

Американська кінозірка Шерон Стоун, яка недавно поховала 11-місячного племінника і хрещеника, зараз відпочиває у Франції. 63-річна актриса поділилася в Instagram своїми фотографіями, на яких вона загоряє в купальнику. Фігура Стоун, яка вважалась секс-символом світового кінематографа 1990-х років, як і раніше вражає.

«Все ще в біса сексуальна … Вічно», «Маєте просто сенсаційний вигляд», «Раніше, зараз і завжди — заворожує» — писали у коментарях шанувальники.

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