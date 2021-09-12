Ідеальна фігура з усіх боків: 56-річна Елізабет Герлі поділилася відео в бікіні

56-річна британська актриса та модель Елізабет Герлі, сина якої позбавили 250-мільйонного спадку, опублікувала в Instagram коротке відео, в якому вона загоряє в жовтому купальнику-бікіні, перекочуючись по подушках перед камерою та посилаючи глядачам повітряний поцілунок.

«Останнє вересневе сонце в Герефордширі», — написала Ліз, особняк якої знаходиться у цьому британському графстві.

Фанати захоплювалися фігурою зірки, яку вона продемонструвала в повному блиску. «Ви неймовірні! Поділіться секретами!», «56 років, а виглядає на 26», «Як? Як таке може бути, щоб ти мала той самий вигляд, як і в першому фільмі про Остіна Пауерса? Ти не можеш бути вампіром, тому що постійно на сонці», — писали в коментарях.

Раніше «ФАКТИ» писали — Нереальна врода: 19-річний син Елізабет Герлі вразив фанатів своєю зовнішністю.

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