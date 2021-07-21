Нереальна врода: 19-річний син Елізабет Герлі вразив фанатів своєю зовнішністю

19-річний син британської актриси та моделі Елізабет Герлі, який слідом за мамою вибрав модельну кар'єру, вразив фанатів своєю зовнішністю. На фото під заголовком «Нагодуй мене», подруга Деміана Герлі, який недавно був позбавлений спадщини у розмірі 250 мільйонів доларів, годує його десертом з ложечки.

«Ти навіть не виглядаєш справжнім! Занадто гарний»,"Найпрекрасніше обличчя у світі"," Як, чорт візьми, можна бути таким фотогенічним?","Нереальна краса"," Позич мені своє волосся" — писали шанувальники.

56-річна зіркова мати Деміана також лайкнула фото. Елізабет та її син дуже близькі та часто називають один одного близнюками. Вони й справді зовні дуже схожі. Деміан — єдина дитина Ліз. Вона виховувала його сама.

Раніше «ФАКТИ» писали — З декольте до пупка і в короні: 56-річна Елізабет Херлі схвилювала фанатів незвичайним фото.

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