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Шоу-бізнес

З декольте до пупка і в короні: 56-річна Елізабет Герлі схвилювала фанатів незвичайним фото

11:37 19 липня 2021
Елізабет Герлі

56-річна британська актриса і модель Елізабет Герлі, яка раніше вразила шанувальників знімком в прозорій сукні без спідньої білизни, на цей раз схвилювала фанатів незвичайним фото у блискучій короні, з масивним кольє та в усипаному блискітками вбранні з дуже відвертим декольте — практично до пупка. Елізабет написала, що це фото датується лютим 2020 року. «Останній раз, коли я одягала сукню для вечірки», — написала вона.

Підписники захопилися королівською вродою Ліз, яка зіграла роль королеви Гелени в серіалі «Члени королівської сім'ї».

Нещодавно Елізабет та її 19-річний син Деміан пережили серйозний удар. Дід Деміана через суд позбавив його частки спадщини, яка оцінюється у 250 мільйонів доларів. Батько юнака Стів Бінг наклав на себе руки минулого року. Деміан — позашлюбний син Бінга, тому бізнесмен Пітер Бінг, який багато років тому заснував траст для своїх майбутніх онуків, вирішив, що його грошей байстрюк не отримає.

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