Катя Осадча потрапила в гучний скандал після вечірки «Слуг народу» в Трускавці

Телеведуча Катерина Осадча потрапила в гучний скандал після вечірки «Слуг народу» в Трускавці. Після запису інтерв'ю з політиками для «Світського життя» ведуча запізнювалася на потяг. Щоб встигнути, до Львова її доставили поліцейські на службовій машині з мигалками. Про це розповіла сама Осадча в Інстаграм, опублікувавши фото і слова подяки добрим поліцейським за допомогу.

Але після того, як підписники стали обурюватися в коментарях використанням поліцейського ескорту не за призначенням зірковою телеведучою, видалила сторіс. Але користувачі мережі встигли зберегти скріншоти.

Раніше Осадча показала рідкісні фото зі старшим сином.

фото Instagram.com/kosadcha

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