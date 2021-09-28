Катерина Осадча показала рідкісні фото старшого сина і зворушливо привітала його з днем народження

Телеведуча Катерина Осадча, яка нещодавно втретє стала мамою, зворушливо привітала старшого сина Іллю з днем народження і показала рідкісні фото з ним. Зірка телебачення народила хлопчика, коли їй було 19 років. А сьогодні йому виповнюється 19. Хлопець навчається за кордоном і зіркова мама дуже сумує за ним. Каже, перший раз відзначають день народження в розлуці.

«Вперше святкуємо цей день за тисячі кілометрів одне від одного, але це не заважає зробити цей день святковим. Ілля, ти моя гордість і найбільша у світі любов! Нехай все омріяне втілиться, а все інше скажу особисто», — написала Катерина в Інстаграм.

Також вона показала архівні фото та показала, як ріс Ілля.

«На першому фото мені 19, а Іллі півроку. Але це не означає, що мене вже час робити бабусею», — підписала світлину телеведуча.

Нагадаємо, молодшому синові Катерини Осадчої та Юрія Горбунова Данилу виповнився місяць. Середній син, Іван, з нетерпінням чекав народження молодшого брата і всіляко намагається допомагати батькам доглядати за немовлям.

Також «ФАКТИ» повідомляли, що Катя Осадча влаштувала яскраве свято з приводу свого дня народження. Їй виповнилося 38 років.

фото Instagram.com/kosadcha

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