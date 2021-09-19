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Перша важлива дата: Горбунов показав зворушливі фото молодшого сина

19:17 19 вересня 2021
горбунов Осадча

Молодшому синові телеведучих Юрія Горбунова і Каті Осадчої виповнився місяць. З цієї нагоди маленькому Данилу влаштували фотосесію, а Горбунов опублікував зворушливі знімки в Instagram.

«Перший маленький день народження», — підписала фотографії Осадча.

Малюк з'явився на світ 19 серпня. Народження другого сина стало прекрасним подарунком для Горбунова, який 24 серпня святкував 51-річчя. За словами Осадчої, малюк поспішав з'явитися на світ, щоб привітати батька особисто.

На деяких фото присутній старший син Горбунова і Осадчої — 4-річний Іван. Він мріяв про братика і тепер допомагає батькам піклуватися про новонародженого.

Нагадаємо, Катя Осадча після пологів пообіцяла не засиджуватися в декреті. За словами ведучої, в 38 років вона відчуває себе на 25.

Фото kosadcha / Instagram

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