«За відчуттями мені все ще 25»: Катя Осадча вперше святкує день народження в статусі багатодітної мами

У неділю, 12 вересня, відома телеведуча Катя Осадча, яка нарешті видала ім'я новонародженого сина, святкує день народження — їй виповнилося 38 років. З цього приводу вона зробила щирий запис в Instagram, згадавши про свою маму, з якою саме в цьому віці вона святкувала в Парижі.

«Я дуже добре пам'ятаю свою маму в 38, ми полетіли разом в Париж, я на довгі два роки, а мама на два тижні, подивитися, як я влаштувалася. Мама нас годувала вечерями і гуляла по Парижу, поки я ходила по кастингах. Я дуже пишалася, що у мене така сучасна мама. І ось 38 мені і я сподіваюся, що Ілля теж пишається і я теж сучасна. За відчуттями мені все ще 25. Просто тепер я ще й мама трьох синів «, — написала знаменитість.

Свій пост вона проілюструвала романтичним фото з чоловіком Юрієм Горбуновим, яке було зроблене під час третьої вагітності. Майбутня мама тоді позувала з «вагітним» животом в одному боді і жакеті.

У коментарях Катю щиро привітали колеги по шоу-бізу і чоловік, в черговий раз зізнавшись їй у коханні.

«Моя дорога Катюша !! Таких як ти, на світі не буває! Нехай кожен твій день в житті буде наповнений позитивними емоціями і щастям! Дякую тобі за любов, за дітей, за ніжність і довіру! Люблю тебе шалено!!», — написав Юрій Горбунов.

Нагадаємо, самому Горбунову 24 серпня виповнився 51 рік.

Фото ТСН

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