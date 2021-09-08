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Шоу-бізнес

Осадча нарешті «видала» ім'я новонародженого сина

18:54 8 вересня 2021
Катя Осадча з дітьми

Популярні українські телеведучі Катя Осадча та Юрій Горбунов нарешті зізналися, що новонародженого сина назвали Данилом. Про це вони сказали в шоу «Твій день», повідомляє «1+1».

Нагадаємо, Катя Осадча народила свого третього сина 19 серпня. Це сталося всього за п'ять днів до дня народження його батька — Юрія Горбунова, якому 24 серпня виповнився 51 рік. Це їх друга спільна дитина.

Пара виховує також 4-річного сина Івана, а у Каті Осадчої від попереднього шлюбу є ще дорослий син Ілля.

Ім'я новонародженого малюка до сих пір пара тримала в секреті.

Нагадаємо, перше інтерв'ю після народження сина Катя Осадча дала прямо з пологового будинку — вона заявила, що не планує засиджуватися в декреті.

Фото з Instagram kosadcha

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