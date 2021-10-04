Уражені легені, почалися проблеми з диханням: стан тяжкохворої телеведучої Гузєєвої погіршився

Стан відомої російської актриси Лариси Гузєєвої, яку нещодавно ушпиталили з коронавірусом в московську ковідну лікарню «Комунарка», погіршився.

Як повідомляє «КП», стан зірки стає важчим з кожним днем. Зараз у Гузєєвої спостерігається негативна динаміка.



У артистки нібито почалися проблеми з нирками, а також погіршилося дихання. В обох легенях з'явилися вогнища ураження біля 7% й з кожним днем цей показник зростає.

Скандальна російська блогерка Лєна Міро припустила, що хворобу телеведучої могло спровокувати купання в крижаній воді. Зірка нібито сама розповідала про нього під час відпустки в Криму.



Нагадаємо, в Україні Гузєєву внесли в базу «Миротворця» за свідоме порушення державного кордону, незаконну гастрольну діяльність в окупованому Криму та за антиукраїнську пропаганду.

Артистка публічно зізнається, що вона «кримнашистка» й вважає себе «абсолютною ватницею».

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