Відомий російський актор госпіталізований з коронавірусом у важкому стані

Російський актор Валерій Гаркалін («Ширлі-Мирлі», «Бідна Саша», «Моя прекрасна няня», «Між нами, дівчатками») потрапив до лікарні з коронавірусом. У 67-річного артиста вражено до 50% легень, до апарату ШВЛ пацієнта поки що не підключали, повідомляє Стархіт.

Гаркаліна привезли в лікарню 2 жовтня. Стан пацієнта медики оцінюють як важкий. Артист в групі серйозного ризику через вік, а також з огляду на хронічні захворювання серцево-судинної системи.

Валерій Гаркалін в 2008 році пережив два інфаркти з інтервалом в місяць, а потім ще й клінічну смерть. Через любов до паління у актора розвився атеросклероз судин, і лікарі наполягли на операції. У 2018 році Гаркалін знову опинився в реанімації. У 2020-му під час спалаху коронавірусу в акторському середовищі Гаркалін перехворів пневмонією.

Нещодавно в лікарню з коронавірусом потрапила відома російська актриса Лариса Гузєєва. Лікарі кажуть, що стан погіршується, збільшується ураження легень, і почалися проблеми з нирками.

Фото valeriigarkalintrue / Instagram

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