Михайло Поплавський розповів про перспективи факультету ТікТок, який відкрили в Київському університеті культури, викликавши величезний резонанс не тільки в Україні, а й у світі. Тему розвитку й важливості популярної соціальної мережі Михайло Михайлович підняв у своєму Iнстаграмі.

Поплавський вважає, що у сучасному стрімкому світі, який є дуже мобільним і часто змінює пріоритети, досягти успіху можуть лише справжні таланти. Ті, хто не просто йде в ногу з часом, а випереджає його.

«ТікТок — ЦЕ КОСМОС! Факультет ТікТок у топі світових новин. Ми ламаємо стереотипи та творимо новітню історію України! Місія Університету культури — стати лідерами в медіабізнесі та вивести український ТікТок на світовий рівень! ТікТок — це не просто сучасний тренд, це інструмент для ведення бізнесу», — пише Поплавський.

У відео він розповідає, що насправді відкрити факультет ТікТок його попросили студенти. І він прислухався до талановитої молоді. Сам зайшов у соцмережі та зараз вражає кількістю підписників — в ТікТок у нього більше за півмільйона.

«Факультет ТікТок — це є космос! Як Маск у космосі, так і Поплавський з ТікТоком у космосі! Молодь мене підтримала, а старше покоління почало мене критикувати. Це нормально, тому що завжди активна меншість перемагає більшість, а деякі люди не розуміють, що за цим велика стратегія розвитку кожної особистості, стратегія розвитку України, і ми повинні завоювати інформаційний простір усього світу повністю через ТікТок та інші соціальні мережі, українізувати їх», — каже Поплавський.

Проєкт Факультет ТікТок в Університеті культури за резонансом і реакцією суспільства він порівнює з проєктом «Співочий ректор як технологія», який свого часу викликав шок, критику та несприйняття, а спрацював як ефективна реклама вишу. Так і факультет ТікТок — це новий виклик.

«Криза показала, що можна робити трошки по-іншому. Ми міняємося під тиском зовнішніх обставин, формуємо нові звички та підходи. Щоб заявити про себе й стати оригінальним у цьому шаленому світі, потрібно побачити те, чого інші не бачать. Визначити свої унікальні особливості чи вміння та капіталізувати їх у свій особистісний бренд. Є дві речі, чим відрізняються машини від людини. Якщо взяти машину й людину, машина перемагає. Але якщо взяти людину, то перше — потрібно не боятися помилятися, а друге — не варто боятися бути смішними», — наголошує Поплавський.

За словами Михайла Поплавського, факультет ТікТок для студентів Університету культури — це безкоштовна друга вища освіта.

«Моя основна місія — дати молодому поколінню самореалізуватися, стати топовими лідерами в медіабізнесі та вивести український ТікТок на світовий рівень!» — ставить амбітні цілі Михайло Михайлович.

Він впевнений, що для їхньої реалізації є всі можливості. Адже на факультеті ТікТоку діє унікальна навчальна програма професійно-практичної підготовки, аналогів якої немає у світі.

Майстер-класи, тренінги, практикуми проводять популярні тіктокери, інфлюенсери, блогери, топменеджери, режисери, хореографи, актори та зірки шоу-бізнесу.

На кожне практичне заняття запрошуються нові спікери.

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