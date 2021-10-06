Стас Боклан показав свою найближчу людину: фоловери в захваті

Відомий український актор Станіслав Боклан, який зіграв прем'єр-міністра в «Слузі народу» й головного героя в серіалі «Папік», показав рідкісні світлини з коханою жінкою.

«Ксенія Твердохліб, спасибі тобі величезне за ці фото», — написав Боклан у своєму Instagram.

На знімку Боклан та його дружина, актриса Наталя Кленіна. Пара разом понад 30 років. За словами артиста, ця жінка єдина, хто терпить його так довго. Саме завдяки її коханню він такий, як є.

Тепле і зворушливе фото Боклана з дружиною підкорило його фоловерів. Вони пишуть, що «нічого більш щирого не бачили», «Красиві люди і гарні стосунки». Шанувальники артистів бажають щастя цій прекрасній парі.

Нагадаємо, Станіслав Боклан народився 12 січня 1960 року в місті Брусилів Житомирської області. Закінчив акторський факультет Київського державного інституту театрального мистецтва ім. Карпенко-Карого. З 1994 року — актор Київського Молодого театру. Народний артист України.

Вперше на екрані з'явився у серіалі «Тарас Шевченко. Заповіт». Тепер у фільмографії актора понад 80 фільмів та серіалів.

Режисери вважають Боклана актором широкого діапазону з необмеженими творчими здібностями.

Раніше Боклан поділився з читачами «ФАКТІВ» найпотаємнішими думками й визнав, що він щаслива людина.

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