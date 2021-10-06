26.29 / 26.49 30.32 / 30.66
Київ: +9
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Шоу-бізнес

Стас Боклан показав свою найближчу людину: фоловери в захваті

19:22 6 жовтня 2021
Боклан

Відомий український актор Станіслав Боклан, який зіграв прем'єр-міністра в «Слузі народу» й головного героя в серіалі «Папік», показав рідкісні світлини з коханою жінкою.

«Ксенія Твердохліб, спасибі тобі величезне за ці фото», — написав Боклан у своєму Instagram.

На знімку Боклан та його дружина, актриса Наталя Кленіна. Пара разом понад 30 років. За словами артиста, ця жінка єдина, хто терпить його так довго. Саме завдяки її коханню він такий, як є.

Тепле і зворушливе фото Боклана з дружиною підкорило його фоловерів. Вони пишуть, що «нічого більш щирого не бачили», «Красиві люди і гарні стосунки». Шанувальники артистів бажають щастя цій прекрасній парі.

Нагадаємо, Станіслав Боклан народився 12 січня 1960 року в місті Брусилів Житомирської області. Закінчив акторський факультет Київського державного інституту театрального мистецтва ім. Карпенко-Карого. З 1994 року — актор Київського Молодого театру. Народний артист України.

Вперше на екрані з'явився у серіалі «Тарас Шевченко. Заповіт». Тепер у фільмографії актора понад 80 фільмів та серіалів.

Режисери вважають Боклана актором широкого діапазону з необмеженими творчими здібностями.

Раніше Боклан поділився з читачами «ФАКТІВ» найпотаємнішими думками й визнав, що він щаслива людина.

103

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Джеймі Олівер

Знаменитий кухар Джеймі Олівер схуд на 12 кілограмів завдяки лише одній зміні у своїй дієті

50 грн

Тільки чотири категорії громадян: українцям розповіли, хто може отримати додаткові 50 гривень до пенсії

Євгеній Кошовий

Євгеній Кошовий про істерики дочки, будинок в Греції та вихід із «Кварталу»

паспорт

З 1 грудня деяким українцям збільшать пенсію на 930 гривень

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.