Подруга Ткача Сопонару розтанула у присутності Станіслава Боклана: «Папика знайшла?»

Зірка «Жіночого кварталу» і серіалу «Одного разу під Полтавою» Ірина Сопонару, яка готова на будь-які «подвиги» заради рідного колективу, публікує у своєму Instagram цікаві й кумедні знімки з життя багатьох «кварталівців».

Не так давно Іра розмістила фото зі Станіславом Бокланом, що зіграв прем'єр-міністра в «Слузі народу» та головного героя у серіалі «Папік».

Свій допис вона підписала фразою: «Сивий лис в дії».

Попри те, що Боклан відомий як зразковий сім'янин, який виховує кількох онуків, підпис як би натякав, що «лис» вирішив «обкрутити» молоду «курочку».

Чи варто дивуватися, що фоловери Ірини жваво відгукнулися на публікацію: «Які пристрасні погляди», «Папіка знайшла?» «Крута блондинка». А колега Сопонару «Танька» з серіалу «Танька і Володька» помітила «хитрий погляд» у «цього жука».

Сама ж Ірина коментаторам відповіла з гумором на питання про Папіка: «Ну нарешті-то».

З моменту публікації пост набрав понад сім тисяч лайків та схвальних коментарів.

Нагадаємо, нещодавно Ірина Сопонару знову здивувала шанувальників незвичайним фото.

Фото Instagram / irinasoponaru

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