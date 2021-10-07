Концерт Ірини Круг у Дніпрі: СБУ дала добро, а активісти влаштували «коридор ганьби»

У середу, 6 жовтня, в Дніпрі відбувся концерт відомої виконавиці російського шансону Ірини Круг. Перед його початком десятки активістів вимагали скасувати захід у зв'язку з тим, що співачка внесена до бази сайту «Миротворець». Про це повідомляє сайт міста Дніпра www.056.ua .

Виступ Ірини Круг було заплановано на 19:00 у літньому театрі парку імені Шевченка. Але представники громадськості не хотіли бачити російську виконавицю в Дніпрі. Це пов'язано з тим, що вона внесена в базу сайту «Миротворець» через «свідоме порушення державного кордону України з метою проникнення в окупований Росією Крим». Співачка давала концерти на півострові після його анексії РФ.

Активісти розуміли, що скасувати концерт не вийде, тому влаштували «коридор ганьби» для тих, хто вирішив його відвідати. В поліції заявили, що СБУ не знайшла причин забороняти співачці в'їзд в Україну.

На своїй сторінці в Instagram Ірина Круг подякувала шанувальникам, які прийшли на концерт, і назвала місто Дніпропетровськом.

Ірина Круг збирається зіграти ще кілька концертів в Україні. Так, 8 жовтня вона буде виступати в Києві, а 9 жовтня — в Одесі.

Ірина Круг — вдова відомого російського шансоньє Михайла Круга, вона виконує його пісні.

Раніше повідомлялося, що в Україні зі скандалом дав концерт репер Баста, який був внесений до списку осіб, що загрожують національній безпеці країни.

Фото: Інформатор

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