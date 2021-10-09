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Шоу-бізнес

Сусіди розлютили Ольгу Сумську: обурена зірка поділилася відео

18:30 9 жовтня 2021
Сумська

Народну артистку України Ольгу Сумську, яка нещодавно поділилася рецептом смачного пісного борщу, дуже засмутили сусіди.

В сторіс Instagram Сумська показала, на що перетворилися її два дні тому вимиті вікна.

«Ось як тут не матюкатися, друзі? Буквально два дні тому клінінгова компанія помила вікна і подивіться, що наші сусіди зробили з усім балконом. Обі ** рали все вікна … Я не знаю, що робити. Люди миють вікна, а нам їх гадять, ну це жах «, — обурилася актриса.

Сумській знову довелося викликати клінінгову компанію.

Нагадаємо, відомій українській актрисі Ользі Сумській у кінці серпня виповнилося 55 років. Численні шанувальники відзначили, як молодо та свіжо виглядає артистка.

А недавно публіка обговорювала яскравий образ Сумської на Одеському кінофестивалі.

фото https://www.instagram.com/olgasumska/

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