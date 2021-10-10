Рада, що так сталося: дружина продюсера «Кварталу 95» зі сльозами на очах розповіла про ненародженого сина

Відома українська акторка Анна Саліванчук, яка нещодавно знялася з оголеними грудьми, розповіла, що кілька років тому втратила дитину, повідомляє ТСН.

Так, наприкінці листопада 2017-го після зйомок в Ризі «Свінгерів» вона дізналася, що вдруге завагітніла. У зірки мав бути хлопчик, втім, плід завмер на 13-му тижні.

Лікарі сказали їй, що аборт не потрібно робити, так як плід сам вийде. Але цього не відбувалося протягом двох місяців і Ганні зробили операцію. Тоді лікарі повідомили, що у майбутньої дитини могли бути проблеми зі здоров'ям. Саліванчук зізналася, що рада, що так сталося, бо не змогла б залишити хворого малюка.

«Я зробила генетику, сказали, що там не вистачало хромосом і слава Богу, що він завмер, бо він міг би бути хворим. А я, на жаль, та мати, яка, якби дізналася, що дитина буде хворою, я б зробила аборт. Навіть на великому терміні. Це жахливо, можливо, але у дитини не буде життя, у мами і тата не буде життя, це страшно. Я не настільки сильна, я не змогла б на це дивитися. Це погано, я вважаю, що я погана людина, що таке кажу… Але я з вами відверта. Це дуже складно — виховувати таких дітей, дуже», — сказала вона зі сльозами на очах.

Зірка додала, що вона підтримує і схиляється перед жінками, які зважилися народити особливих дітей. Саліванчук зазначила, що це дуже сильно, але вона б не змогла так.

Через невдалу вагітність Анна досить довго не наважувалася повідомити шанувальникам про те, що чекає дитину, коли завагітніла на початку 2020-го.

Як писали «ФАКТИ», Саліванчук, яка заміжня за виконавчим продюсером «Кварталу 95» Олександром Божковим, у вересні минулого року народила другого сина. Малюка назвали Микитою.

Фото: Instagram Анни Саліванчук

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