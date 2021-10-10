Софія Ротару обдурила чоловіка: вагітність тривала 11 місяців

Співачка Софія Ротару і музикант, керівник ансамблю «Червона рута» Анатолій Євдокименко прожили разом довгих 34 роки, поки Анатолій Кирилович не пішов з життя в 2002-му. Лише недавно Ротару зізналася, що на початку стосунків трохи злукавила. Євдокименко пропонував спочатку реалізуватися професійно, досягти популярності, а потім вже думати про дітей. Ротару ж мріяла про дитину, а тому повідомила чоловікові про вагітність раніше, ніж та дійсно настала, повідомляє blitz.plus.

Як і завжди буває в таких випадках, правда випливла назовні — інакше довелося б визнати, що вагітність тривала не покладені дев'ять, а всі 11 місяців. Але на той час Анатолій вже змінив ставлення до дітей і був щасливий стати батьком.

В інтерв'ю «ФАКТАМ» Ротару розповідала, що чоловік дуже оберігав її під час вагітності. Показовим був випадок на рибаловлі в Маршинцях. Коли Ротару, захоплена процесом, забула, що вона при надії, і побігла дивитися на рибу, що клюнула, Анатолій сердився: «Ти що собі думаєш! Тобі ж не можна так бігати!».

Зараз синові Софії Михайлівни Руслану Євдокименку 51 рік. Також у Ротару є онук Анатолій і онучка Софія.

Фото _sunny_sofia.rotaru / Instagram

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