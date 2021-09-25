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Софія Ротару похвалилася знімком улюблених онуків: дивно схожі на тата та зоряну бабусю

8:31 25 вересня 2021
Ротару з сім&#39;єю

Легендарна співачка Софія Ротару рідко розміщує пости у своєму Instagram, і здебільшого вони присвячені її рідним та близьким людям. Особливо любить Софія Михайлівна публікувати світлини своїх онуків Анатолія та Соні. Зоряна бабуся дуже любить онуків, проводить з ними багато вільного часу й пишається досягненнями молодих людей.

Софія-молодша зараз навчається в університеті й освоює професію дизайнера. А ось Анатолій пішов по стопах бабусі й займається музикою.

У п'ятницю, 24 вересня, співачка поділилася в сторіс фотографією найдорожчих її серцю людей.

«Улюблені онуки», — підписала вона знімок.

Через те, що в сторіс неможливо залишити коментарі, шанувальники зробили це в фанатських акаунтах.

«Неймовірно схожі», «Викапаний тато й бабуся і трошки мама», «Молоді й красиві», «Спорідненість зрозуміло без ДНК-тесту», — пишуть вони.

Раніше «ФАКТИ» розповідали, як записували легендарну пісню Софії Ротару «Гірська лаванда», якій цього року виповнюється 35 років.

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