Улюблена «Мама»: Андрій Данилко вперше навів «докази» своїх почуттів до Інни Білоконь
Андрій Данилко наочно продемонстрував, які сердечні почуття має до своєї сценічної «мами» Інні Білоконь. Екранна мама Вєрки Сердючки 10 жовтня святкувала день народження, і Данилко закидав її в Instagram «сердечками» і «поцілуночками».
Відомо, що стосунки Данилка та Білоконь склалася ще в студентські часи, а потім переросли в щиру багаторічну дружбу. Данилко зі сміхом згадував, що їхня перша зустріч нагадувала побачення Селени Гомес і Джастіна Бібера, і це була «повна антипатія».
У мережі періодично спливають фото, як Білоконь і Данилко разом відриваються під час поїздок. Артист пояснював, що за кордон вони виїжджають завжди повною командою. «Навіть, коли нас запрошують в Америку, кажу: їдуть все або ніхто» , — підкреслює Данилко.
Публічні поцілунки і фривольні жарти Данилка та Білоконь, як, наприклад, на шоу «Маска» багатьма були сприйняті як «організаторська заготовка».
І, навпаки: щирий пост на честь дня народження Інни і безліч сердечок до нього дуже тепло були сприйняті шанувальниками. Це визнали як прояв по-справжньому ніжних почуттів до партнерки по сцені.
Фанати Андрія приєдналися до поздоровлень Інні. У коментарях відзначилися співаки, телеведучі, син Софії Ротару Руслан Євдокименко та інші відомі особистості.
Нагадаємо, 2 жовтня Данилко святкував свій день народження, а люди, які добре знають іменинника, розповіли про поки що маловідомі сторони його таланту.
Фото v_serduchka / Instagram345
Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter