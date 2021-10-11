Євген Синельников: «Голубці з равликами — це просто фантастика! Такого не спробуєш ніде у світі»

Норвезьке прислів'я каже: «Лише той, хто мандрує, відкриває нові шляхи». З цим важко не погодитися. Сьогодні, коли світ змінюється на очах, відкривати ці нові шляхи ще важливіше, ніж раніше. А ще дуже важливо дивитися в майбутнє з оптимізмом. «ФАКТИ» продовжують проєкт «Світ після пандемії» — серію інтерв'ю з відомими людьми та лідерами галузей. Раніше про нові реалії життя розповіли Еліна Світоліна, Андрій Курков, Ольга Сумська, Ніна Матвієнко, Олег Скрипка, Олександр Пономарьов, Артем Пивоваров, Діма Борисов, Євген Клопотенко, Андре Тан… Сьогодні наш співрозмовник — відомий український телеведучий і режисер Євген Синельников, якого багато глядачів пам'ятають по програмі «Орел і решка». Попри пандемію, Євген продовжує подорожувати і радувати глядачів цікавими новими проєктами.

«Українські в'ялені томати замовляють італійці, хоча ця смакота родом з Італії»

— Євген, як пандемія вплинула на ваше життя?

— Перший локдаун можу порівняти з канікулами. Велосипед, спорт, наведення порядку в фотоархівах — зазвичай на все це ніколи не вистачає часу, а тут він раптом з'явився. Я закінчив ремонт, при цьому не переставав віддалено працювати, займаючись монтажем програм. Написав кілька сценаріїв. Одним словом, час провів продуктивно.

— Ваш новий проєкт — «Крафтові мандри». Вже вийшов перший випуск про умільців Бессарабії — подивилася його із задоволенням. Як народилася ідея?

— Ще за два роки до пандемії ми почали знімати проєкт «Дома лучше» — про подорожі по Україні. А коли у зв'язку з локдаунами поїздки за кордон були проблематичними, тема вітчизняного туризму стала трендовою. Фактично ми були першими. Багато потім пішли по наших слідах. Знімаючи цей проєкт, мені хотілося показати людям, що ми живемо в країні, де багато цікавого. За цей час внутрішній туризм розвинувся дуже сильно.

Попри пандемію, Євген продовжує подорожувати

— Все популярнішою сьогодні стає крафтова продукція, а поїздки на ферми та виноробні стали невіддільною частиною туризму.

— І саме про це наш новий проєкт. Подорожуючи Україною, ми знайомимося з людьми — і вони «підривають мозок» своїм неймовірним світом, нестандартним мисленням… Всупереч численним складнощам, роблять свою справу — причому дуже якісно. Перед багатьма з них хочеться зняти капелюх — такі вони молодці. Наприклад, в одній з областей ми зустріли гончаря, який створює унікальні глиняні чашки різної форми та фактури. У Нью-Йорку й Токіо їх купують за сотні доларів. Ніхто не може повторити його речі!

— У програмі про Бессарабію мене найбільше вразила равликова ферма. Захотілося спробувати картоплю, фаршировану равликами…

— Це дуже смачно. А голубці з равликами — просто фантастика! Такого не спробуєш ніде у світі. Взагалі, починаючи проєкт, я побоювався, що ми зіткнемося з однотипною продукцією. Але цього не сталося. Чого тільки не роблять наші люди: органічні сири, біодинамічні вина, кераміку, текстиль… У нас про цих майстрів мало знають, але водночас вони не встигають справлятися із замовленнями зі США, Японії та Австралії… Все це країни, де дуже цінують якість. А чи не дивина, наприклад, що українські в'ялені томати замовляють італійці, хоча ця смакота родом з Італії?

«Мені здається, що головні зміни попереду …»

— Так, це не може не вражати.

— А скільки цікавих ідей і незвичайних їх втілень! Наприклад, у Каховці ми знімали сюжет про хлопця, який створює сандалі. Його вироби за кордоном нарозхват. А все починалося з того, що він зробив таке взуття для себе, потім — для друзів, знайомих… І посипалися замовлення. Україна багата талантами! Сьогодні ми знімаємо у своїй програмі людей, які тільки починають власну справу. Але років через десять, впевнений, багато хто з них стане творцем продукції світового рівня.

Першу програму в проєкті «Крафтові мандри» Євген Синельников присвятив Бессарабії

— Як же ви знаходите таких умільців?

— За чотири роки подорожей у нас скрізь є друзі, які радять цікавих людей. Вони теж рекомендують когось. Наприклад, так ми знайшли дівчину, яка займається художньою мініатюрою. Художниця створює неймовірно красиві речі! Живе дівчина в селі. Я поцікавився, чи не хотіла б вона працювати в Києві або у Львові, і дізнався, що вони з чоловіком-дизайнером переїхали в це село зі столиці. На її думку, у великі міста і так поїдуть туристи, а в цьому маленькому селі, де живе трохи більше як сто осіб, немає ніякого «магніту», що притягує мандрівників, тому вона вирішила його створити.

— Які ваші подальші творчі плани?

— Після Бессарабії ми покажемо крафтові історії, зняті на Херсонщині, Полтавщині, Вінниччині, у Харківській області… Думаю, буде дуже цікаво.

— Євген, ви об'їздили понад сто країн. А в період пандемії за кордон їздили?

— Так, був у Португалії, Танзанії, Хорватії, Чорногорії, Іспанії, Мексиці…

— І як же змінився, з вашої точки зору, світ?

— Знаєте, мені здається, що головні зміни попереду. Поки говорити про них складно, але вони будуть.

«Подорожувати стане складніше, але люди все одно будуть їздити по світу»

— Не так давно спілкувалася з Олегом Скрипкою, і він сказав, що подорожі перетворюються на серйозний квест — особливо, якщо летіти з пересадками. Скрізь свої правила, які постійно змінюються. Потрібно бути дуже стресостійким, щоб подолати всі труднощі.

— Це правда. Багато хто сьогодні, особливо для відпочинку з дітьми, вважають за краще вибирати місця в Україні, щоб не потрібно було робити ніяких тестів по прильоту та відльоту… Крім того, що вся ця тяганина не надто приємна, у багатьох випадках тести коштують чималих грошей. А якщо летить сім'я, це може бути досить затратно.

— Думаєте, люди у зв'язку з тяганиною подорожуватимуть менше?

— Ні. Подорожувати стане складніше, але люди все одно будуть їздити по світу. Адже це ні з чим незрівнянне задоволення. І тим, хто пізнав його ще до пандемії, від цього важко відмовитися.

Євген Синельников: «Подорожуйте і отримуйте від цього задоволення!»

— Які нові реалії життя ви спостерігали під час недавніх поїздок за кордон?

— З'явилися правила, яких раніше не було. Наприклад, якщо у нас вимірюють температуру при вході в торговий центр, то в Мексиці це роблять у кожному магазині торгового центру і при цьому кожен раз просять обробити руки антисептиком.

— Як вважаєте, випробування здатні змінити сутність людини? Чи стануть, з вашої точки зору, люди добрішими та щирішими?

— Хочеться на це сподіватися. Мені здається, люди стали більш чуйними, тому що зрозуміли: біда може торкнутися кожного. Вже нема такого: «Моя хата скраю — нічого не знаю». Насправді має бути так: «Моя хата скраю — першим гостя зустрічаю».

— Які висновки повинні зробити люди у зв'язку з пандемією?

— Ймовірно, підніметься цінність самого життя. У кожного воно ж одне, а ситуація з пандемією показала, що в будь-який момент життя може обірватися.

— Що б ви побажали читачам «ФАКТІВ»?

— Подорожувати, подорожувати і прекрасне місто для вікенду. Величезна кількість соборів, фонтанів, хороші ресторани… І таких чудових місць в Україні чимало. Подорожуйте й отримуйте від цього задоволення!

Раніше відомий український тенісист Сергій Стаховський розповів «ФАКТАМ», як став виноробом і які вина власного виготовлення возить на виставки у Бордо.

Фото з альбому Євгена Синельникова

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