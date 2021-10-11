В Україні екранізують історію життя гетьмана Івана Мазепи

В Україні стартувала робота над масштабною екранізацією — життєписом гетьмана України Івана Мазепи. Відомо, що підготовка сценарію займе кілька місяців і вже в наступному році канал «Україна» приступить до зйомок серіалу. Вони пройдуть в Україні та Польщі. Основою для сценарію стала книга відомої дослідниці часів Гетьманщини Тетяни Таїрової «Мазепа. Хроніки православного шляхтича. Руїна». До речі, вона стала першим художнім твором автора.

— За останні 30 років я займаюся історією Гетьманщини і понад 18 — особистістю Івана Мазепи, — розповіла «ФАКТАМ» Тетяна Таїрова. — Мені захотілося в художній формі не тільки розповісти про трагічну та героїчну епоху, а й зробити героїв «ближче», розкривши їхні психологію і почуття. Всі дійові особи і події книги справжні та засновані на архівних документах.

Тетяна Таїрова: «Всі дійові особи і події книги, по якій створюється серіал, справжні і основані на архівних документах»

Саму книгу презентували в головній гетьманської резиденції — місті Батурині, який зіграв ключову роль у житті Івана Мазепи. Саме сюди, в гетьманську резиденцію Івана Самойловича, привела його доля в 1674 році. Автори екранізації кажуть, що у серіалі буде показана не тільки боротьба Мазепи за Україну, а й його бурхливе особисте життя.

Нагадаєм, в український прокат вийшов комедійний бойовик «Бурштинові копи», знятий вітчизняними кінематографістами.

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