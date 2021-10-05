Український бойовик «Бурштинові копи» та комедія «Все про секс»: що подивитися у кіно з 7 жовтня

У четвер, 7 жовтня, в український прокат виходять чотири нових фільми, серед них — комедійний бойовик «Бурштинові копи», знятий вітчизняними кінематографістами. Любителям французького кіно пропонується іронічна комедія «Тост». Ще одна комедія, на цей раз американська, називається «Все про секс» і розповідає про життя трьох подруг у великому місті. Голлівуд також представлений не зовсім звичайним фільмом про супергероя «Макс Фіст», якого зіграв популярний актор Джо Манганьелло.

«Бурштинові копи»

(12+, Україна, «Мамахохотала», комедійний бойовик, бюджет — 15,5 мільйона грн)

Київський поліцейський Максим так допік начальству своєю чесністю та принциповістю, що його переводять в глухе село в Житомирській області. Спочатку він сприймає це як заслання. Однак незабаром Максим дізнається, що опинився в місцях, де всім заправляє «бурштинова мафія». І він вирішує оголосити їй війну. Але для цього йому доведеться відмовитися від звички працювати самому та прийняти допомогу своїх нових колег, які часом виглядають дивакувато… Зняла фільм режисерка Аліна Бухтіярова. У стрічці зіграли молоді українські актори Євген Янович («Інфоголік»), Олег Маслюк, Дар'я Петрожицька (серіал «Папік»), а також співачка Аліна Паш.

«Макс Фіст»

(12+, США — Великобританія, RLJE Films, бойовик, трилер)

Головний герой фільму Макс Фіст стверджує, що потрапив у наш світ з іншого виміру. Там він був супергероєм, однак на Землі позбувся своєї сили та неймовірних можливостей. В його історії ніхто не вірить, крім одного підлітка. Він пропонує Максу очистити вулиці міста від торговців наркотиками… Зняв стрічку американський режисер і автор коміксів Адам Мортімер («Деніел несправжній»). Головну роль виконав Джо Манганьєлло («Супер Майк»). Спочатку запрошували Ніколаса Кейджа, який відмовився через надмірно напружений робочий графік. Світова прем'єра стрічки відбулася в жовтні минулого року на фестивалі фантастичних фільмів Beyond Fest. Фільм (відомий в Інтернеті також під назвою «Заклятий ворог») відрізняється від звичних блокбастерів про героїв коміксів. Критики на Заході дали йому переважно позитивні оцінки. На сайті рецензій Rotten Tomatoes у «Макса Фіста» рейтинг становить 75%, що є досить непоганим показником. Особливо критики відзначають відмінну гру Манганьєлло.

«Все про секс»

(16+, США, Salt & Light Films і Warrior Woman Productions, комедія)

У цьому фільмі три героїні. Це сучасні американки, які живуть у великому місті. Дівчатам трохи за 20, вони не заміжні, мріють про велику любов, кар'єру та перебувають у постійному пошуку самих себе. Одна з них взагалі не визначилася, чим хоче займатися. Другу кличуть працювати у велике видавництво, але це не обіцяє відразу великих грошей, а боргів у дівчини вистачає, тому вона готова надавати сексуальні послуги, щоб розв'язати фінансові проблеми. Третя мріє про стрімку кар'єру, але працює в кафе. Погодьтеся, таких подруг можна зустріти сьогодні в будь-якому місті в будь-якій країні, не тільки в Америці. Дівчата регулярно зустрічаються та за коктейлями або пляшкою вина балакають про все на світі — чоловіків, секс, свої невдачі та успіхи. Ці відверті бесіди допомагають їм впоратися з будь-якими проблемами, або їм так, принаймні, здається. Фільм є режисерським дебютом популярної американської актриси Дакоти Горман («Подорослішай»). Вона зняла його за власним сценарієм і зіграла одну з подруг. Ролі двох інших дісталися Наталі Лінес (серіал «Сирена») і дебютантці Еммі Декерс.

«Тост»

(12+, Франція — Бельгія, les Films sur Mesure, комедія, бюджет — 6 мільйонів доларів)

Головний герой фільму запрошений на весілля своєї сестри. І його попросили виголосити головний тост на весіллі. Природна сором'язливість заважає йому написати ідеальну промову. Крім того, від нього пішла дівчина, не пояснивши причини розриву. І ось молодий чоловік прокручує у себе в голові різні варіанти весільного тосту, уявляючи, до чого може призвести та чи інша сказана ним незручна фраза. Одночасно він раз у раз заглядає у свій смартфон, тому що чекає відповіді від колишньої, якій, не витримавши, написав повідомлення… Зняв екранізацію роману Фабріса Каро французький режисер Лоран Тірар, який у 2009 році зчинив фурор фільмом «Маленький Ніколя». Головні ролі виконали Бенжамен Лаверн («Святковий переполох») і Сара Жиродо («Розлучення по-французьки»). У Франції «Тост» (фільм відомий в інтернеті як «Нежонатий на весіллі») зібрав в прокаті 2,8 мільйона доларів.

Дізнатися, які фільми вийшли у прокат минулого тижня, й подивитися трейлери до них можна тут.

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