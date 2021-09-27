Довгоочікуваний «007: Не час помирати» та інші прем'єри тижня: що подивитися в кіно на вихідних

У четвер, 30 вересня, в український прокат виходять шість нових фільмів. Прем'єрою тижні, а можливо і всієї осені, є 25-а частина бондіани «007: Не час помирати». Кіногурмани, напевно, зрадіють можливості побачити на великому екрані фільм «Титан», відзначений «Золотою пальмовою гілкою» в Каннах у липні цього року. Для сімейного походу в кіно пропонується європейський повнометражний мультик «Літл Грім». Ніколас Кейдж знявся в головній ролі в гримучій суміші вестерну та фантастики під назвою «В'язні країни привидів». Шанувальників трилерів може зацікавити картина «Незнайомець», а тих, хто любить романтичні комедії, — «Побачення в Нью-Йорку».

«007: Не час помирати»

(16+, Великобританія — США, Metro-Goldwyn-Mayer, бойовик, бюджет — 301 мільйон доларів)

Прем'єру цього фільму шанувальники бондіани чекали давно. Через пандемії коронавірусу її переносили кілька разів. Спочатку картина повинна була вийти у світовий прокат у квітні 2020 року. Потім оголосили, що 25-й фільм про подвиги Джеймса Бонда з'явиться в листопаді 2020 року. Але тоді по Європі і США вдарила друга хвиля пандемії. Було вирішено перенести прем'єру на квітень 2021 року. Але і навесні фільм не показали. І ось нарешті в Європі, включаючи Україну, «007 Не час помирати» стартує 30 вересня. У США і Канаді його почнуть показувати з 8 жовтня.

Зняв фільм режисер Кері Фукунага, який голосно заявив про себе кілька років тому мінісеріалом «Справжній детектив». Слід сказати, що починав працювати над картиною культовий режисер Денні Бойл. Однак він посварився з продюсерами, які прагнули внести зміни в сценарій.

Роль агента 007 вп'яте у своїй кар'єрі зіграв британський актор Деніел Крейг. І це його остання поява в образі Бонда на екрані. Головним лиходієм став володар премії «Оскар» за роль Фредді Мерк'юрі в картині «Богемська рапсодія» Рамі Малек. На цьому список зірок, задіяних у фільмі, зовсім не вичерпаний. Є ще оскароносний Крістоф Вальц («Безславні виродки» і «Джанго звільнений»), а також номінант на «Оскар» Ральф Файнс («Список Шиндлера», «Англійський пацієнт»).

Вдруге в бондіані знялася французька актриса Леа Сейду. Ще однією дівчиною Бонда стала Ана де Армас, яка вже знімалася з Крейгом в детективі «Ножі наголо». Пісню до фільму записала 19-річна американська співачка Біллі Айлиш. Вона стала наймолодшою виконавицею в історії бондіани, якій випала така честь.

Фільм починається з того, що Джеймс Бонд, піймавши шість років тому свого найлютішого ворога Блофельда, залишив службу в британській розвідці. Однак до колишнього агента 007 звертається за допомогою його старий знайомий, агент ЦРУ Фелікс Лайтер. Американці вкрай стурбовані таємничим зникненням талановитого вченого, чиї відкриття можуть опинитися в руках лиходія, що призведе до загибелі мільйонів людей в усьому світі…

Світова прем'єра «007: Не час помирати» пройшла в Лондоні в знаменитому Аьберт-холі 28 вересня. Її вшанували своєю присутністю принц Вільям і його дружина Кейт Міддлтон.

«Літл Грім»

(0 +. Франція — Бельгія — Німеччина, BAC Films, анімаційний фільм для сімейного перегляду)

Мультфільм є адаптацією популярної бельгійської серії коміксів «Якара». Так звуть маленького індіанця з племені сіу. Одного разу він зі своїм вірним другом-псом відправляється в прерії, щоб знайти і осідлати непокірного мустанга на ім'я Літл Грім. Якара впевнений, що йому це вдасться, тому що у нього є рідкісний дар — він уміє розмовляти з тваринами.

«Титан»

(18+, Франція — Бельгія, Diaphana Distribution, еротичний трилер, бюджет — 6,2 мільйона доларів)

«Титан» в липні завоював головний приз Каннського міжнародного кінофестивалю «Золоту пальмову гілку». Рішення журі багато критиків вважають спірним. Проте ніхто не заперечує, що Жюлія Дюкурно зняла досить оригінальну картину і залишилася вірна собі в плані вибору шокуючої кіномови.

Актриса Агата Руссель грає у фільмі жінку, яка стала жертвою насильства. Після цього вона займається сексом тільки з автомобілями, а чоловіків ненавидить і вбиває їх. А ще вона вагітніє…

У фільмі знявся також відомий французький актор Венсан Ліндон. У Європі «Титан» вийшов в прокат в кінці липня і зібрав 2,5 мільйона доларів.

«Незнайомець»

(12+, США, Lunar Field, трилер)

Головна героїня посварилася зі своїм хлопцем. Краща подруга запрошує її на кілька днів на природу. У її батьків є будиночок на березі лісового озера. Під час однієї з прогулянок дівчата зустрічають незнайомця. Хлопець зачаровує їх своїми манерами, і вони пропонують йому стати їх гостем. Ця спонтанна ідея виявляється вкрай небезпечною…

Зняла фільм режисер Нані Міята («Різдвяна гармонія»). Головні ролі виконали Катрін Лідстоун (серіал «Доведена невинність»), Анджела Гульнер (серіал «Блиск»), Пітер Порт («Різдвяна гармонія»). У США фільм був знятий для показу по телебаченню.

«В'язні країни привидів»

(16+, США, RLJE Films, бойовик, вестерн)

Дія фільму відбувається в Японії в недалекому майбутньому після масштабного витоку радіації. У правителя одного з уцілілих міст викрадають внучку. Її порятунок він доручає небезпечному злочинцеві. У того є п'ять діб, щоб знайти дівчину і привезти її дідові, в іншому випадку вибухне бомба, закріплена на його тілі…

Головну роль виконав популярний актор Ніколас Кейдж. Зняв картину Сіон Соно («Клан Токіо»).

«Побачення в Нью-Йорку»

(12+, США, IFC Films, комедія)

Два мілленіала намагаються знайти свою любов в Нью-Йорку. І у неї, і у нього вже є негативний досвід стосунків, і молоді люди всіляко прагнуть уникнути повторення. Тому закликають на допомогу звичні для їх покоління «підручні засоби» — месенджери, додатки для пошуку ідеальної пари та інші подібні штучки…

Зняв цю комедію Джона Фейнголд. Він народився і виріс в Нью-Йорку, потім відправився в Лос-Анджелес, щоб стати кінематографістом, але не прижився в Голлівуді і повернувся в рідне місто. «Побачення в Нью-Йорку» — його дебют сценариста і режисера.

Головні ролі виконали Джеррі Феррара («StarПерци», «Чудо на Гудзоні») і Франческа Реалі (серіал «Дуже дивні справи»).

Раніше «ФАКТИ» публікували відверте інтерв'ю Анджеліни Джолі, в якому вона розповіла про зраду Бреда Пітта, розлучення і свою сексуальність.

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