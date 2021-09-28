Деніел Крейґ попрощався з Джеймсом Бондом: у Лондоні відбудеться гучна прем'єра «007: Не час помирати»

Увечері 28 вересня в Лондоні відбудеться світова прем'єра фільму «007: Не час помирати». За традицією, її відвідають члени королівської британської родини. Це будуть принц Вільям і його дружина Кейт Міддлтон. У минулі роки на таких прем'єрах бондіани бували сама Єлизавета II та її чоловік принц Філіп, принц Чарльз, принц Гаррі. «ФАКТИ» вирішили нагадати коротко історію створення бондіани, яка вважається одним з найуспішніших кіносеріалів в історії. Цифри говорять самі за себе — за 59 років попередні 24 частини зібрали у світовому прокаті майже 7 мільярдів доларів. А якщо застосувати коефіцієнт інфляції, то ця сума збільшується вдвічі! На рахунку фільмів про Джеймса Бонда п'ять завойованих «Оскарів» і безліч інших престижних кінонагород.

Перша частина — «Доктор Ноу» — вийшла у 1962 році. Роль агента 007 зіграв Шон Коннері. Вважається, що він переміг в жорсткому відборі безліч інших претендентів, серед яких були легендарний Кері Ґрант, іронічний Девід Нівен і Роджер Мур. Однак справжня історія зовсім інша. Коннері не дуже готувався до кастингу. Він прийшов неохайно одягненим, неголеним. Проте його гра й природна чарівність змусили продюсерів і режисера Теренса Янга повірити в Шона. Його відправили спочатку до перукаря, потім — до кравця. Результат тепер відомий всім — Джеймс Бонд ось уже майже 60 років є найяскравішим символом альфа-самця у світовій попкультурі.

У першій частині бондіани «Доктор Ноу», яка вийшла у 1962 році, роль агента 007 зіграв Шон Коннері (кадр з фільму)

Коннері зіграв Бонда ще в п'яти фільмах — «З Росії з любов'ю», «Голдфінгер», «Кульова блискавка», «Живеш тільки двічі», «Діаманти назавжди». Багато хто з шанувальників бондіани вважають Шона Коннері найкращим агентом 007.

Конкурувати з ним було дійсно вкрай складно. З цим завданням не впорався Джордж Лезенбі, який зіграв Бонда тільки в одній стрічці — «На секретній службі Її Величності» у 1969 році. Фільм провалився та вважається найневдалішим в історії бондіани. Невдача Лезенбі змусила продюсерів благати Коннері зіграти агента 007 ще раз, що він і зробив у «Діамантах назавжди», але на цьому актор рішуче поставив крапку.

Після нього смокінг Бонда приміряв Роджер Мур. Той самий, якого письменник Ян Флемінг, автор романів про подвиги агента 007, забракував спочатку. Флемінг заявив, що Мур занадто гарний. Роджер вперше з'явився на екрані в ролі Джеймса Бонда у 1973 році у стрічці «Живи та дай померти». І глядачі прийняли його. Агент 007 у виконанні Мура відрізнявся приємним почуттям гумору та іронією. Роджер з успіхом знявся в семи частинах бондіани, що є рекордом. Це, крім уже згаданого фільму, «Людина із золотим пістолетом», «Шпигун, який мене кохав», «Місячний гонщик», «Тільки для твоїх очей», «Восьминіжка», «Вид на вбивство».

Кадр з фільму «Живи та дай померти», в якому Бонда зіграв Роджер Мур

У 1987 році Мура змінив Тімоті Далтон. Актор зіграв Бонда у двох фільмах — «Іскри з очей» та «Ліцензія на вбивство». Особливо успішними їх навряд чи можна назвати. Далтон здався глядачам занадто нудним, і продюсери відчайдушно кинулися шукати заміну. Пошук нового Бонда тривав майже шість років.

Тімоті Далтон в ролі агента здався глядачам нудним (кадр з фільму «Ліцензія на вбивство»)

Вибір припав на Пірса Броснана. Новий Бонд з'явився на екранах у 1995 році у стрічці «Золоте око». Глядачі були в захваті. «Завтра не помре ніколи» лише зміцнило успіх Броснана. Потім були зняті «І цілого світу замало» та «Помри, але не зараз». І знову настала пауза — епоха Пірса Броснана завершилася.

Від Пірса Броснана у фільмі "Золоте око" глядачі були в захваті

У 2006 році вийшов фільм «Казино «Рояль». Агентом 007 став Деніел Крейґ. Спочатку шанувальники бондіани зустріли його в штики. Одним не подобався Бонд-блондин. Інші вважали Крейґа занадто брутальним. Однак його популярність стрімко зростала. Саме «007: Координати «Скайфол» з Деніелом в головній ролі став найкасовішим фільмом в історії бондіани навіть з урахуванням інфляції. Збори у світовому прокаті склали 1 мільярд 109 мільйонів доларів. І це єдина частина бондіани, якій вдалося подолати позначку в мільярд доларів.

Деніел Крейґ і Леа Сейду, кадр з фільму "Не час помирати"

Крейґ зіграв агента 007 також у фільмах «Квант милосердя» та «007: Спектр». Багато хто з глядачів тепер вважає, що Деніел є головним конкурентом Шона Коннері у боротьбі за право називатися найкращим Бондом в історії кіно.

Але Крейґ йде. Він хотів зробити це відразу після виходу «Спектра». І навіть заявив під час пресконференції, що швидше переріже собі вени, ніж знову зіграє агента 007. Але актора вмовили. Деніел погодився ще на одну стрічку. Нею стала «007: Не час помирати». Тепер Крейґ каже, що йому сумно розлучатися з Бондом. Актор зворушливо подякував знімальну групу. З багатьма з них він працював разом останні 15 років. «Я навіть починаю заздрити новому Бонду!» — зізнався Деніел.

Хто стане наступним агентом 007, поки не ясно. У західній пресі звучать різні імена. Букмекери приймають ставки вже кілька років. На сьогодні фаворитом вважається британський актор Ідріс Ельба, зірка серіалу «Лютер». Також називають Тома Гарді, Майкла Фассбендера, Тома Гіддлстон, Генрі Кевілла та Деміена Льюїса. Чи ризикнуть продюсери зробити Бонда темношкірим, тобто вибрати з цих акторів Ельбу, покаже час. З урахуванням політкоректності це цілком можливо.

Все гучніше лунають голоси, що вимагають перетворити агента 007… на жінку! Однак такий варіант поки відкидається продюсерами. До речі, Деніел Крейґ, коментуючи цю пропозицію, заявив, що Бонд повинен залишатися чоловіком. З точки зору актора, краще створити новий кіносеріал з суперагентом-жінкою, а агенту 007 дати спокій.

Раніше «ФАКТИ» розповідали також про те, що Деніел Крейґ отримає від Netflix 100 мільйонів доларів за роль у продовженні гучного детектива 2019 року «Ножі наголо».

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