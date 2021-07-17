Канни-2021: переможцем фестивалю стала еротична драма з елементами фантастики

Увечері 17 липня у Франції відбулася церемонія закриття 74-го Каннського міжнародного кінофестивалю. Були оголошені лауреати цього найпрестижнішого у світі кінофоруму, який стартував 6 липня.

Спеціальні призи журі на чолі з культовим американським режисером Спайком Лі отримали два фільми — «Коліно Ахед» (Ізраїль-Франція, режисер Надав Лапід) та «Пам'ять» (Колумбія-Франція-Німеччина-Мексика-Таїланд-Великобританія, режисер Апічатпонг Вірасетакул).

У конкурсі «Золота камера» перемогла драма «Мурина» хорватського режисера Антонети Аламат Кусіяновіч. Це історія 16-річної дівчинки, яка намагається вийти з-під тотального контролю з боку батька.

Кращим актором був визнаний 31-річний американець Калеб Лендрі Джонс. Він зіграв головну роль в австралійській картині «Нітрам» режисера Джастіна Курзеля. Фільм розповідає про реальні події — масове вбивство у Порт-Артурі (Австралія), яке відбулося у 1996 році. Тоді загинули 35 осіб.

Кращою актрисою стала представниця Норвегії Рената Рейнсве. Вона виконала головну роль у фільмі «Найгірша людина на світі» (Норвегія-Швеція-Франція) режисера Йоакима Трієра, який є родичем культового режисера Ларса Фон Трієра. Це історія 30-річної жінки, яка переживає життєву кризу. Вона розлучається зі своїм бойфрендом, відомим письменником, та вступає в нові стосунки з хлопцем, якого випадково зустріла на вечірці.

Приз за найкращий сценарій отримав японець Рюсуке Хамагуті, який представив у Каннах картину «Сядь за кермо моєї машини». Вона знята за мотивами оповідання Харукі Муракамі. Головний герой фільму — театральний режисер, якого запрошують поставити п'єсу Чехова «Дядя Ваня» на театральному фестивалі у Хіросімі. Йому дають особистого водія. Це мовчазна дівчина. Режисер починає цікавитися нею.

Кращим режисером визнано француза Леоса Каракса, який є давнім кумиром всіх кіноестетів. Його мюзикл «Аннетт» відкривав Каннський фестиваль. У головного героя картини вмирає дружина. На руках залишається дворічна донька. Незабаром у дитини відкривається незвичайний дар… Головні ролі виконали Адам Драйвер та Маріон Котіяр.

Гран-прі фестивалю присудили двом фільмам. Це «Герой» відомого іранського режисера Асгара Фархаді та «Купе номер шість» фінського режисера Юхо Куосманена. Юхо зняв свою картину за мотивами роману фінської письменниці Роси Ліксом. Вся дія фільму відбувається у поїзді Мурманськ — Москва. В одному купе опинилися фінська студентка та російський шахтар.

Головний персонаж фільму «Герой» потрапляє до в'язниці за борги. Одного разу він знаходить на вулиці сумку з золотими монетами та дає оголошення про пропажу. Незабаром з'являється господар монет…

Головний приз Каннського фестивалю «Золота пальмова гілка» цього року відправляється до Бельгії. Його отримав фільм «Титан» режисера Джулії Дюкорно. Головні ролі виконали відомий французький актор Венсан Ліндон та бельгійська актриса Агата Руссель. Сюжет фільму зберігався у секреті до самої його прем'єри. Виявилося, що це драма з елементами фантастики. Головна героїня, після того, як стала жертвою насильства, займається сексом тільки з автомобілями. А ще вона вбиває чоловіків …

Деякі критики знайшли картину Дюкорно вторинною. Вони порівняли її з культовим фільмом Девіда Кроненберга «Автокатастрофа». Однак журі фестивалю з цим явно не погодилося.

Раніше «ФАКТИ» розповідали, як пройшла церемонія відкриття 74-го Каннського міжнародного кінофестивалю.

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