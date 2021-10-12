Зірка «Жіночого кварталу» Сопонару показала свого нового бойфренда-красеня: Астаф'єва схвалила «тренд на британців»

Зірка серіалу «Одного разу під Полтавою» актриса Ірина Сопонару нарешті показала свого обранця. Новину про іноземця, що живе в Києві, з яким зустрічається актриса, не так давно обговорювали у світській тусовці.

На сторінці в Instagram Сопонару опублікувала романтичне фото. Актрису міцно обійняв молодий чоловік, а вона припала до нього, закривши очі.

Ірина в одному з інтерв'ю розповідала, що її друг — музичний промоутер. Познайомилися вони на одній з вечірок.

Шанувальники артистки відзначили, що пара красива й разом вони виглядають дуже гармонійно.

«Ви добре виглядаєте разом!», «Крута пара», «Ураааа нарешті!», «Finally», «Які ви гарні», — пишуть вони. У коментарях відзначилися і колеги Сопонару.

Журналісти ТСН дізналися, що чоловіка звати Рис. Він з Великобританії. До Києва переїхав у грудні 2020 року.

Нагадаємо, 33-річна Ірина Сопонару п'ять років була у стосунках з англійцем Джеймсом. У 2020 році пара розлучилася. Сталося це ще до пандемії.

Фото Instagram / irinasoponaru

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