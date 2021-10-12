26.28 / 26.46 30.28 / 30.59
Київ: +9
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Шоу-бізнес

Зірка «Жіночого кварталу» Сопонару показала свого нового бойфренда-красеня: Астаф'єва схвалила «тренд на британців»

23:05 12 жовтня 2021
Сопонару

Зірка серіалу «Одного разу під Полтавою» актриса Ірина Сопонару нарешті показала свого обранця. Новину про іноземця, що живе в Києві, з яким зустрічається актриса, не так давно обговорювали у світській тусовці.

На сторінці в Instagram Сопонару опублікувала романтичне фото. Актрису міцно обійняв молодий чоловік, а вона припала до нього, закривши очі.

Ірина в одному з інтерв'ю розповідала, що її друг — музичний промоутер. Познайомилися вони на одній з вечірок.

Шанувальники артистки відзначили, що пара красива й разом вони виглядають дуже гармонійно.

«Ви добре виглядаєте разом!», «Крута пара», «Ураааа нарешті!», «Finally», «Які ви гарні», — пишуть вони. У коментарях відзначилися і колеги Сопонару.

Журналісти ТСН дізналися, що чоловіка звати Рис. Він з Великобританії. До Києва переїхав у грудні 2020 року.

Нагадаємо, 33-річна Ірина Сопонару п'ять років була у стосунках з англійцем Джеймсом. У 2020 році пара розлучилася. Сталося це ще до пандемії.

Фото Instagram / irinasoponaru

106

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

пенсіонери

Стаж важливіший: в ПФУ пояснили, чи можна українцям виходити на пенсію по досягненню 60-річного віку

Молода пенсіонерка

Не раніше 65 років: в ПФУ назвали вік, коли українки зможуть вийти на пенсію без необхідного стажу

гороскоп

Гороскоп від Павла Глоби на тиждень з 11 по 17 жовтня: вдалий час для творчості і кар’єри

жінка

«Професія» мами — найважливіша: в ПФУ пояснили, як враховується до страхового стажу період догляду за новонародженим

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.