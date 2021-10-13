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«Хто так живе?»: дочка Кім Кардаш’ян вважає потворним їхній будинок вартістю 60 мільйонів доларів

10:30 13 жовтня 2021
Кім Кардаш’ян з донькою Норт

Кім Кардаш’ян розповіла, що старша з чотирьох її дітей, восьмирічна Норт, не в захваті від дизайну їхнього сімейного будинку, яким так пишається її мати. Як повідомляє видання People, під час телешоу Еллен Дедженерес 40-річна бізнеследі, модель і телезірка зізналася, що кожен раз, коли вони з донькою сваряться, та заявляє їй: «Твій будинок потворний. Він весь білий. Хто так живе?».

«Вона просто думає, що це мене зачіпає. І це досить неприємно, тому що мені подобається мій будинок», — сказала Кім.

Особняк у Лос-Анджелесі, який оцінюється у 60 мільйонів доларів, Кім та її чоловік-репер Каньє Вест (з яким вона зараз розлучається) оформили у мінімалістському стилі. Ремонт тривав близько шести років.

Раніше багато користувачів соцмереж критикували інтер'єри будинку, порівнюючи його з лікарнею або моргом, а також називаючи неживим і незатишним. У журналі Architectural Digest особняк схарактеризували, як «порожній» та «монохромний». Після розлучення Кім збирається залишити будинок собі. Так що Норт доведеться ще досить довго терпіти білу порожнечу навколо себе.

Раніше «ФАКТИ» писали — В стилі садо-мазо: Кім Кардаш’ян вийшла у світ зі шкіряною маскою на голові.

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