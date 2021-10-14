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Грошей з боку не брали: Юрій Фальоса розповів, скільки вклав у розкрутку Ані Лорак

22:08 14 жовтня 2021
Юрій Фалеса і Ані Лорак

Успіх Ані Лорак в Росії і на батьківщині не виник з нізвідки — на початку її кар'єри продюсер Юрій Фальоса витратив на її розкрутку власні 200 тисяч доларів. Про це він розповів в ефірі ток-шоу на телеканалі Live.

«Ми не брали на неї гроші з боку. На ті часи витратив на розкрутку Ані 200 тисяч доларів. Тоді це були дуже великі гроші», — зазначив він.

Фальоса не став приховувати, що їх зі співачкою пов'язували не тільки робочі відносини — в якийсь момент він став і її «коханим чоловіком», а після розриву 2 роки не міг дивитися на інших жінок.

Нагадаємо, раніше про відносини зі своїм продюсером розговорилася і сама Лорак, розповівши, як їх робочий контракт став шлюбним.

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