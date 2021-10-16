27-річна учасниця «Холостяка» перемогла в конкурсі «Міс Україна Всесвіт-2021»

В Києві завершився конкурс краси «Міс Україна Всесвіт-2021», в якому взяли участь 15 дівчат з різних міст України. Корону отримала модель Анна Неплях, яка брала участь в 10-му сезоні шоу «Холостяк».

На сторінці «Міс Україна Всесвіт» в Instagram з'явилися фото переможниці.

Також першими враженнями поділилася у соцмережах і 27-річна Анна Неплях.

Дівчина раніше працювала моделлю та представляла Україну на конкурсі «Міс Інтерконтиненталь». Тепер Анна поїде на міжнародний конкурс краси «Міс Всесвіт 2021» в Ізраїль.

У соцмережі дівчина, крім фото в короні переможниці, зізналася, що дуже хоче зняти туфлі та з'їсти бургер.

За тиждень до фіналу Анна також опублікувала у себе в Instagram кілька фото й повідомила, що щаслива стати фіналісткою конкурсу. Зараз вона готова вийти з тіні та показати себе.

Нагадаємо, киянка Вікторія Щелко стала переможницею конкурсу Miss World Plus Size. Українка виграла у представниць з 50 країн світу.

А колишня «Міс Україна-2018» Вероніка Дідусенко, яку позбавили титулу, має намір повернути собі звання. Вона подала в суд на організаторів українського конкурсу краси.

Фото: Instagram / @missukraine_universe, Instagram / neplyah

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