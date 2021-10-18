Травма Ольги Харлан і виліт Джамали: всі подробиці сьомого ефіру «Танців з зірками»

Танцювальний проект «Танці з зірками» («1+1») перетнув екватор сезону — відбувся сьомий прямий ефір. Вечір був присвячений українським зіркам, які вийшли на паркет, щоб заспівати для пар і глядачів свої головні хіти.



До суддів приєдналася співачка Настя Каменських, а вела балкон епатажна Оля Полякова. Вона і відкрила вечір одним з самих своїх відомих хітів.

<br />

За правилами проекту зірки виконували ті стилі танців, яких боялися найбільше.

На початку ефіру стало відомо, що у Євгенії Власової імунітет — її партнер Макс Леонов потрапив до лікарні і співачка тренувалася з новим танцівником. Вперше ефір проекту в фіналі повинні покинути дві пари.

Пара олімпійця Стаса Горуна і Даніелли Преап готувала танець на пісню «Шум» групи «Go_A».

— Я поставив на «стоп» свою спортивну кар'єру, — розповів Стас, готуючись до виступу. — Я зрозумів, що танці — це круто!

Пара вийшла на паркет з танго.

— Все співпало — емоційний стан і музика, — сказав Яма після виступу. — Правда, ноги Стаса трохи запліталися.

— Це більше було схоже на пасодобль, — визнав Макс Чмерковський. — У цьому ефірі для мене ви трохи здали. Але я хочу, щоб ви зробили сильний стрибок вперед!

— Це було дуже пристрасно! — захопилася Каменських.

Судді поставили парі 30 балів.

Пара MELOVIN і Ліза Русина танцювали під супровід Артема Пивоварова.

— Я зворушений, як мене підтримали глядачі, коли я відкрив свою душу, — зізнався артист. — Не люблю показувати слабкість, але я задоволений тим, що зробив.

Артист розповів, що після карантину у нього стали часто проявлятися панічні атаки і йому довелося пройти курс психотерапії.

— Змінитися на проекті можна, — сказав співак. — Я це відчуваю.

Пара виконала румбу під хіт «Збирай мене».

<br />

— Лав, лав, лав! — вигукнула Катерина Кухар. — Сьогодні мені дуже сподобалося. Ти явно йдеш до фіналу.

— Це твій найкращий латиноамериканський танець сезону, — визнав Макс і його підтримав Влад Яма.

Несподівано на балконі підтримала пару і відома танцівниця Ілона Гвоздьова, яка раніше їх критикувала.

Судді поставили парі 30 балів.

Джамала обіцяла, що якщо не буде прогресу в техніці до 7 ефіру, то вона сама піде з паркету. Артистка станцювала незвичний для себе стиль — хіп-хоп під живе виконання AlyonaAlyona.

— Я працюю, розумію, що можу краще, — сказала Джамала. — У мене болить все тіло, але я розтанцювалася і не піду нікуди.

Свій виступ Джамала присвятила собі.

<br />

— Ви більше за всіх тут працюєте і це видно, — визнав Макс. — В якийсь момент ви почали себе показувати з абсолютно іншого боку і мені це подобається.

— А мені не вистачило техніки хіп-хопу, — заперечив Влад. — Не було розслабленості.

— Я шокована! — вигукнула Настя, захоплюючись танцем Джамали.

Судді поставили парі 29 балів.

Пара Дмитра Кадная та Аліни Лі танцювала під хіт гурту «Скрябін». Дмитро зізнався, що Андрій Скрябін зіграв головну роль в його житті.

— Свій танець ми присвячуємо легендарному музиканту, — сказав Дмитро, виходячи на сцену.

Пара виконала контемп і в залі їх підтримувала вдова Андрія Світлана.

— Ти крутий, чувак! — сказав би Андрій, — сказала Світлана після виступу пари.

— Діма, ти — секс-символ цього шоу! — запевнила Настя Каменських.

— Це було дуже емоційно, — визнав Макс і його підтримав Влад Яма.

Судді поставили парі 36 балів.

Пара Олександри Зарицької і Юрія Мєшкова вже кілька тижнів поспіль виявляються в зоні ризику. Пара танцювала пасодобль під зворушливий трек улюбленої групи Саші — Беz обмежень.

<br />

— Я ще не виконала свою місію, — сказала Саша. — Я зроблю тут революцію, покажу, що я боєць!

— Тест на пасодобль у вас позитивний, — пожартував Влад Яма. — Без тебе в шоу ніяк!

— Люблю тебе, це чудово! — захопився Макс. — Сподіваюся, вас тут залишать надовго.

— А я хочу від тебе більшого зростання, — заперечила Кухар. — Вірю, що ми побачимо тебе в фіналі!

Судді поставили парі 33 бали.

Пара Артура Логая і Анни Кареліної виконала танець у супроводі групи «Калуж» і Христини Соловій.

— Ми танцюємо румбу, — розповів Артур. - Я присвячую свій танець дружині, яка підтримує мене у всьому.

Пара виконала румбу під хіт «Таксі».

<br />

- Як же чуттєво це було, — визнав Макс. — Для мене це найкращий танець вечора. Але ваша пара повинна зробити ще один стрибок.

Судді поставили парі 35 балів.

Євгенія Власова вийшла на паркет з Олександром Прохоровим. Підтримувала пару на паркеті Ірина Білик. Вона виконала хіт «А я пливу у човні».

— Проект мене навчив не бігти, а залишатися і проживати кожну хвилину, — зізналася Женя. — Моє серце зараз відкрито і я готова впустити в нього чоловіка.

Пара виконала контемп.

<br />

— Люблю тебе! — зізналася Ірині Білик після виступу Євгенія.

— Ви впоралися з хвилюванням, — прокоментував Влад Яма. — Це було добре.

— Не знаю як в житті, але в танцях вам дуже таланить на чоловіків, — вирішив Макс.

Судді поставили парі 32 бали.

Пара Костянтина Войтенко і Роксолани Маланчук присвятила виступ дружини Кості — Валентині, з якої у них не прості відносини.

— В танці набагато більш зрозумілі мої почуття до дружини, — сказав Костянтин.

Костянтин виконав контемп під хіт Сергія Бабкіна. Вперше учасник сам вийшов на паркет.

— Це було шалено! — захопився Макс.

- Просто був моно-драматичний спектакль, — визнала Катерина.

Судді поставили парі 38 балів.

Пара Ольги Харлан і Дмитра Дікусара в минулому ефірі виявилася в «зоні ризику».

— Для нас це було як «холодний душ», — зізналася Ольга.

За кілька годин до ефіру Ольга пошкодила стопу, але вирішила вийти на паркет через біль.

Фокстрот пара виконала під хіт гурту «С.К.А.Й.».

<br />

— Це було легко і професійно, — визнав Влад Яма.

Судді поставили парі 33 бали.

Лідером ефіру стала пара Костянтина Войтенко, а останнє місце зайняла Джамала.

Напередодні оголошення голосування на паркеті з хітом «Червоне вино» виступила Настя Каменських.

Після підведення підсумків голосування, в зону ризику потрапили пари Джамали, Сергія Горуна і Дмитра Кадная. Проект залишила пара Джамали і Антона Нестерко.

— Ми пройшли тут дуже багато історій, — сказала, прощаючись, Джамала. — Я вдячна всій команді проекту, своєму вчителю Антону. Все, чого я навчилася, буду нести все життя!

Прощаючись, Катерина Кухар не могла стримати сліз.

Іншим двом парам довелося танцювати танець за життя. Це був ча-ча-ча.

<br />

Чмерковський віддав свій голос Дмитру. Каменських — Стасу. Катерина Кухар — Дмитру Каднаю. Вирішальне слово було за Ямою, і він віддав свій голос Дмитру та Аліні Лі. Стас Горуна і Даніелла Преап покинули проект.

— Це була крута історія, — сказав Стас. — Я і так дійшов далі, ніж я розраховував.

Нагадаємо, що шостий ефір шоу залишила Ліда Лі.

384

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter