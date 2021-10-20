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Шоу-бізнес

Бруклін Бекхем показав свою наречену голою в Instagram

12:25 20 жовтня 2021
Бруклін Бекхем і Нікола Пельтц

22-річний Бруклін Бекхем, старший син британського ексфутболіста Девіда та дизайнера Вікторії Бекхем, поділився у себе в Instagram знімками, на яких він та його наречена Нікола Пельтц позують у ванній. 26-річна американська актриса взяла участь у цій фотосесії повністю голою.

Свій пост Бруклін, який хоче стати професійним фотографом, підписав: «Wife for life» («Дружина на все життя»).

Багато з підписників Брукліна захоплювалися тим, яка вони з Ніколою вродлива пара. Однак були й ті, хто радив, що деякі речі все ж краще не виставляти на загальний огляд.

Бруклін і Нікола, дочка промисловця-мільярдера Нельсона Пельтца та зірка фільмів «Повелитель стихій» і «Трансформери: Епоха винищення», оголосили про заручини у липні минулого року. Дата весілля поки не повідомлялася. Пара регулярно публікує у соцмережах свої спільні пікантні фото, всіляко демонструючи любов і пристрасть.

Раніше, як писали «ФАКТИ», наречена Брукліна Бекхема поділилася знімком у мереживній білизні.

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