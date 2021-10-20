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Шоу-бізнес

«Мене шантажували»: онук Алли Пугачової зробив відверте зізнання

18:34 20 жовтня 2021
Дені Байсаров з мамою

Онук Алли Пугачової і син Крістіни Орбакайте Дені Байсаров постраждав від малолітнього хакера, який зламав його аккаунт і вимагав грошей. В результаті йому коштувало чималих зусиль відновити плоди своєї праці.

Як розповів Дені в сторіз, його кривдником виявився школяр з Туреччини, котрий використовував банальний «фішингових» прийом.

«Мораль цієї байки така — не клацайте на посилання, друзі. Клікнув я, і мене зламали. Хотів подивитися, що ви мені там пишете. У підсумку всі вихідні я провів, спілкуючись з якимось турком. Чувак зі школи якийсь», — розповів молодий чоловік.

За його словами, домогтися потрібного результату йому вдалося, тільки розшукавши друзів, які працюють у Facebook.

«Трохи шантажувати мене, але в підсумку прикольні вихідні вийшли», — підсумував Байсаров.

Нагадавши, напередодні, в День захисників і захисниць України, була зламана і сторінка генерального консульства Росії в Харкові, в результаті російські дипломати «привітали» українських військових.

Фото peopletalk.ru/

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