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Кінозірка Джеймі Лі Кертіс показала свою доньку-трансгендера

9:09 21 жовтня 2021
Джеймі Лі Кертіс

Американська актриса Джеймі Лі Кертіс, зірка фільмів «Хелловін», «Правдива брехня», «Дістати ножі», у липні цього року зізналася, що її 25-річний син Томас перетворився на жінку і змінив ім'я на Рубі.

Тепер 62-річна Джеймі (чиї батьки — зірка фільму «В джазі тільки дівчата» Тоні Кертіс і зірка «Психо» Джанет Лі) вперше показала свою доньку-трансгендера. Вони з Рубі також дали інтерв'ю виданню People.

Джеймі розповіла, що «вивчити нову термінологію та слова» іноді було непросто, але вона сповнена рішучості зробити це заради Рубі. «Я в цьому новачок. Я не з тих, хто удає, що знає про це багато …», — сказала актриса. Кінозірка додала, що вони з чоловіком іноді все ще забувають використовувати правильний займенник щодо своєї дочки. І що було нелегко відмовитися від імені, яким вони називали її з народження.

А Рубі розповіла, що почала замислюватися про свою гендерну ідентичність ще у віці 16 років. І що спочатку їй було страшно зізнатися своїй матері та батьку Крістоферу Гесту, але вони гідно прийняли новину про те, що їхня дитина — трансгендер.

Рубі з батьками і сестрою до зміни статі

Раніше «ФАКТИ» писали, що вперше в історії США трансгендер став адміралом.

Читайте також: «Я вже давно померла б»: Джеймі Лі Кертіс про наркотики, друзів-вампірів і сина-трансгендерів.

Фото AARP/Instagram

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