Грав в групі «ДДТ» та ВІА «Синяя птица»: помер відомий музикант

У четвер, 21 жовтня, стало відомо про смерть музиканта й продюсера, учасника легендарного ВІА «Синяя птица» Дмитра Галицького. Музикант помер у віці 65 років після операції на підшлунковій залозі, пише ТАСС .

«Скорботна новина. На 66-му році життя помер чудовий музикант, учасник легендарного ВІА „Синяя птица“ Дмитро Львович Галицький», — йдеться в повідомленні.

Дмитро Галицький з 1978 й до 1991 року був клавішником радянського ВІА «Синяя птица». Працював в «ДДТ».

Автор кількох пісень ансамблю — «Листопад», «Кафе на Моховій», «Хлопчик з кульбабами» та інших. Як соліст записав пісні «Твій сон», «Пішло наше літо», «Листопад», «В зоопарку», «Наодинці з собою» та інші.

Працював з Малежиком, Лазаревою, Ободзинським, Осіним.

У 1993 році був випущений сольний диск Галицького «Любовний роман».

Створив власну групу. Займався організацією концертів.

Нагадаємо, на початку жовтня в Росії помер актор Олександр Дубовицький, відомий за ролями в «Глухарі», «Звіробої» та інших серіалах.

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