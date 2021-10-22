Ексмодель Victoria's Secret і колишня дівчина кінозірки Леонардо Ді Капріо розповіла про те, який тиск чинить на жінок індустрія моди. Як повідомляє видання People, 32-річна Ерін Гезертон, яка з 2013 року не є ангелом Victoria's Secret, зізналася, що під час співпраці з цією компанією пила таблетки для схуднення. В рамках подкасту Fallen Angel («Полеглий ангел») Ерін сказала, що у віці близько 25 років почала відчувати, що їй не так легко вдається підтримувати форму, як раніше.

«Все, що я робила, вже не давало тих же результатів. Я стала просто трохи більшою. Озираючись назад, я розумію, що це всього лише біологія — так працює тіло. Ти не можеш у 25 років бути такою ж, як у 18», — сказала вона.

Крім дієт і тренувань Гезертон, побоюючись втратити роботу, за порадою дієтолога почала пити препарат фентермин, що пригнічує апетит. Пізніше терапевт моделі прирівняв його до наркотиків. Ерін також робила собі ін'єкції гормонів. І ледь не загубила здоров'я. Тепер вона приймає себе такою, якою є — і того ж радить іншим.

Зараз в компанії Victoria's Secret намагаються міняти свою політику, переймаючи бодіпозитивні погляди та запрошуючи до співпраці моделей з більш пишними формами.

Раніше «ФАКТИ» писали — «Ангел» Victoria's Secret знялася цілком оголеною разом із семимісячної дочкою.

фото Instagram

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