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Названа переможниця Нацвідбору «Дитячого Євробачення»: хто представить Україну у Парижі

9:33 25 жовтня 2021
Олена Усенко

Україну на Дитячому Євробаченні-2021 у Парижі представить 14-річна Олена Усенко, яка стала переможницею фіналу Нацвідбору з піснею «Важіль».

Як повідомили організатори відбору, юна співачка з Білої Церкви стала лідером як голосування журі, так і глядацького голосування — вона отримала 52 і 11 балів відповідно.

 

 

У сторіз в Instagram переможниця відбору сказала, що збулася її перша мрія і що наразі вона робитиме все, щоб принести перемогу Україні.

Олена Усенко не вперше бере участь у Нацвідборі Дитячого Євробачення — минулого року вона пройшла у фінал.

Раніше організатори дорослого «Євробачення», яке пройде в італійському Турині у 2022 році, повідомили, що за перемогу у міжнародному пісенному конкурсі боротимуться представники 41 країни.

Фото Олени Усенко із соціальних мереж.

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