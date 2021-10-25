Названа переможниця Нацвідбору «Дитячого Євробачення»: хто представить Україну у Парижі
Україну на Дитячому Євробаченні-2021 у Парижі представить 14-річна Олена Усенко, яка стала переможницею фіналу Нацвідбору з піснею «Важіль».
Як повідомили організатори відбору, юна співачка з Білої Церкви стала лідером як голосування журі, так і глядацького голосування — вона отримала 52 і 11 балів відповідно.
У сторіз в Instagram переможниця відбору сказала, що збулася її перша мрія і що наразі вона робитиме все, щоб принести перемогу Україні.
Олена Усенко не вперше бере участь у Нацвідборі Дитячого Євробачення — минулого року вона пройшла у фінал.
Раніше організатори дорослого «Євробачення», яке пройде в італійському Турині у 2022 році, повідомили, що за перемогу у міжнародному пісенному конкурсі боротимуться представники 41 країни.
Фото Олени Усенко із соціальних мереж.178
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