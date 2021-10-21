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«Євробачення-2022»: названі всі країни-учасниці

12:27 21 жовтня 2021
«Євробачення-2022»

Організатори «Євробачення», яке пройде в італійському Турині в 2022 році, назвали всі країни-учасниці. За перемогу в міжнародному пісенному конкурсі боротимуться представники 41 країни. Про це повідомляється на офіційній сторінці конкурсу в Інстаграм.

Так, у 2022 році на конкурс повертається Вірменія, яка пропустила в минулому році «Євробачення» через політичну кризу в країні.

Після дворічної перерви через проблеми з фінансуванням повернеться Чорногорія.

А ось Білорусь, яку дискваліфікували через політичний контекст пісні, знову пропустить конкурс. Організатори — Європейська мовна спілка (EBU) — прийняли рішення про призупинення членства країни.

Нагадаємо, «Євробачення-2022» відбудеться в Турині на олімпійській арені PalaOlimpico. Конкурс традиційно пройде в травні: 10 і 12 травня відбудуться півфінали, 14 травня — грандфінал, який і визначить нового переможця.

Переможцем «Євробачення-2021» стала італійська група рок-група Måneskin. Україну на конкурсі представляв колектив GO_A з піснею «Шум» і посів п'яте місце. Колектив справив фурор, злетівши в топи світових стрімінгових платформ і чатів.

Цього року Україна змінила правила національного відбору. Канал СТБ більше не бере в цьому участі, кастинг буде проводити Суспільне самостійно.

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