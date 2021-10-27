Попри різницю у віці: стало відомо, як Пугачова та Галкін зберігають пристрасть у спальні

Примадонна російської естради Алла Пугачова та шоу-мен Максим Галкін вже багато років разом, лише офіційному їхньому шлюбу вже понад 10 років. Пара щаслива у своєму маєтку в селі Грязь, виховує двійнят Лізу та Гаррі, приймає друзів, виходить у світ. Таким гармонійним відносинам, попри велику різницю у віці, можна знайти доволі несподіване пояснення.



Виявляється, що Пугачова та Галкін не сплять разом — у подружжя різні спальні. Про це в одному з інтерв'ю розповіла сама Примадонна. Вони з чоловіком вважають за краще відвідувати один одного у певні вечори.

На думку психолога Наталі Іскри, саме ця деталь відіграє неабияку роль у збереженні пристрасті у спальні, допомагає подружжю скучити один за одним, передає BLITZ+.

Іскра вважає, що для одних людей різні спальні подружжя можуть стати початком кінця стосунків. Для інших це абсолютна норма.

Психолог зазначає, що роздільний сон допомагає зустрічатись. Для інтимних стосунків — не можна спати в одному ліжку, треба відвикати від тіл одне одного.

Про кохання, яке панує у зірковому сімействі, свідчать фото та відео, які публікує Максим Галкін у соцмережах.

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