Вперше за дев'ять років: у Києві дасть концерт легендарний російський рок-гурт

Російський рок-гурт БИ-2 анонсував концерт в Україні. Виступ колективу відбудеться 21 травня 2022 року у Києві на ВДНГ.

«Ура, ми їдемо до Києва. Нарешті! 21 травня 2022 року виступаємо на київському ВДНГ із нашим найкращим стадіонним шоу NewBest», — повідомили на Facebook-сторінці гурту.



Це перший концерт БИ-2 в Україні за 9 років. Квитки на концерт уже у продажу.



Шанувальники рок-гурту в захваті від такої новини. Дехто поцікавився, чи відвідувала група окупований Росією Крим. На що БИ-2 відповіли ні.





Нагадаємо, відомий український продюсер Ігор Кондратюк став ініціатором петиції про «повну заборону» в Україні концертів артистів із країни-агресора. На петицію вже відреагував президент Зеленський.

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