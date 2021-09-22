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«Нехай їздять мирні люди»: Кондратюк вимагає заборонити гастролі російських знаменитостей

20:06 22 вересня 2021
Ігор Кондратюк

Відомий український продюсер Ігор Кондратюк, який недавно постраждав від урагану в США, ініціює введення «повної заборони» концертної діяльності в Україні артистів з країни-агресора. Відповідну петицію він зареєстрував на сайті Офісу президента і її підтримали 3362 людини.

«Я впевнений, що громадяни країни-агресора, що працюють в сфері розваг — артисти / артистки, актори / актриси насправді не несуть ніякої культури. Оскільки представники агресора, які промовчали і тим самим — підтримали — окупацію Криму та вирішення Росією, їх батьківщиною, війни на східному Донбасі, своїм мовчанням теж несуть відповідальність за агресивні дії Росії», — йдеться в петиції.

На думку її автора, виключення можна зробити тільки для тих діячів культури, хто публічно виступив проти російської агресії — письменника Віктора Шендеровича, актриси Лії Ахеджакової, музиканта Андрія Макаревича і інших.

Кондратюк впевнений, що краху ринку шоу-бізу після заборони гастролей «глашатаїв русского мира» не відбудеться, адже в світі налічується близько 200 країн.

«Нехай до нас їздять з концертами мирні люди, а не глашатаї руського міра», — пояснив свою ініціативу телеведучий.

Нагадаємо, раніше Кондратюк різко висловився про концерти в Одесі Ані Лорак, яка виступає в Росії.

Фото з відкритих джерел

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