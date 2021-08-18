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Шоу-бізнес

Ігор Кондратюк постраждав від урагану в США

16:41 18 серпня 2021
Ігор Кондратюк

Відомий телеведучий і продюсер Ігор Кондратюк, який після перенесеного корона вірусу відновлювався в Арабських Еміртах, подорожує Америкою. Зокрема, він побував у штаті Арізона, відвідав знаменитий каньйон. У місті Темпе Кондратюк став свідком сильного шторму з потужним вітром. Негоду не витримало дерево і впало саме на авто продюсера. Про це він розповів в Інстаграм.

«В Темпі (Аризона) вчора пізно ввечері був шторм. Дуже сильний, я такого, а своїй біографії не пам'ятаю. Біля готелю, де ми живемо, цей шторм призвів лише до одного інциденту: дерево впало на авто. Але це було моє орендне авто!!! На щастя, автомобіль не постраждав. Та й застрахованим він був по повній… А я ще вчора радів, що поставив машину в тіньок», — не без жартів розповів Кондратюк.

Зараз у зірок шоу-бізнесу — час відпусток. Ірина Федишин з родиною відпочиває в Болгарії та тішить шанувальників яскравими фото в купальнику.

А Потап і Настя Каменських подорожували на яхті біля берегів Хорватії.

Фото Іnstagram.com/kondratiuk_official

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