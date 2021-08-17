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«Краща українська красуня»: Ірина Федишин у леопардовому купальнику приголомшила знімками з пляжу

14:31 17 серпня 2021
Ірина Федишин

Відома українська співачка Ірина Федишин, мама трьох дітей, продовжує насолоджуватися відпочинком у Болгарії, де ніжиться на пляжі та робить нові фото.

«Зробили 1000 фоток! 997 видалили, 3 обробили, 2 запостили», — написала артистка у Instagram.

Вона запропонувала фоловерам написати, яка з фотографій їм сподобалася більше.

Фото Ірини Федишин з соцмереж.

Фото Ірини Федишин з соцмереж.


За словами співачки, в її телефоні вже кілька тисяч пляжних знімків, якими вона охоче ділиться з шанувальниками.

Ірина позувала перед фотографом в купальнику з леопардовим принтом, показуючи свій плоский животик, пишний бюст і стрункі ніжки. Пляжний образ співачка доповнила солом'яним капелюхом і червоною помадою.

Фото Ірини Федишин з соцмереж.

Фото Ірини Федишин з соцмереж.

У коментарях приголомшені користувачі порадували красуню приємними повідомленнями.

Раніше співачка, яка відзначила 15-річчя подружнього життя, заспівала дуетом з чоловіком Віталієм — артистка презентувала ліричний кліп «Не кохав». У ньому Ірина Федишин була у весільній сукні, а саму пісню вона присвятила їхньому сімейному союзу.

Фото Ірини Федишин із соціальних мереж.

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