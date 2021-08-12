Ірина Федишин розсекретила, куди і з ким вирушила у відпустку

Популярна співачка Ірина Федишин, яка відзначила 15-річчя подружнього життя, вирушила в довгоочікувану відпустку. Разом з чоловіком Віталієм, синами і батьками вони на великому концертному автомобілі поїхали в Болгарію. Зупинилися в містечку Святий Влас — це один з молодих курортів в Бургаській області. Про це Ірина розповіла на своїй сторінці в Інстаграм і показала, як вони подорожували великим сімейством.

«Думала, цього літа вже не побуваю на морі. Але з'явилося вільне віконце і, не довго думаючи, ми зібрали речі, сіли в авто і поїхали так, щоб не дуже далеко і зручно з дітьми. Розглядали Хорватію, але нашим великим бусом по горах і вузьких вуличках не дуже зручно. У Чорногорію потрібно летіти. А часу вибирати путівку і підбирати дні вильоту з Києва не було часу. Туреччина горить, а Греція далеко на авто», — пояснила свій вибір Ірина.

В дорозі співачка з сім'єю влаштовували пікніки на узбіччі. Мама Ірини запаслася продуктами, так що всі були нагодовані домашнім.

Федишин також розповіла, що в Болгарії зараз дуже комфортна погода, тепле море, смачна їжа і приємні ціни.

«Заряджаємося позитивними емоціями і кайфуємо від часу проведеного разом. Це так круто відпочивати з найріднішими!» , — написала Ірина.

Літньою відпусткою зараз насолоджується і Дмитро Монатік з дружиною і синами. На морі вони відзначили 35-річчя Ірини.

Великою компанією відпочивають біля берегів Хорватії Потап і Настя Каменських.

фото Instagram.com/irynafedyshyn

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