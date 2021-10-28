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Шоу-бізнес

«Нога до вуха»: красуня Лілія Ребрик здивувала гнучкістю та розтяжкою у пристрасному танці

13:19 28 жовтня 2021
Ребрик та Дикий

Популярна ведуча Лілія Ребрик, яка одружена з танцюристом і хореографом Андрієм Диким, опублікувала у своєму Instagram спільне відео з бекстейджа зйомки для журналу.

«…те, що залишається за кадром, бо таких обкладинок ще не вигадали», — підписала ролик Лілія.

На зйомках вона у стильній білій сорочці та широких джинсах із розрізами, а талію підкреслює шкіряний пояс. Андрій Дикий теж у білій сорочці та джинсах, але класичного крою. Лілія Ребрик виконала з чоловіком пристрасний імпровізований танець і продемонструвала відмінну розтяжку.

Фоловери залишили багато захоплених коментарієв, у яких оцінили гнучкість телеведучої: «Ось це нога. До вуха».

Раніше Лілія Ребрик заявила, що вона трудоголік і може спати буквально по п'ять хвилин.

Фото: Instagram liliia. rebrik

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