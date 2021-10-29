«Холостяк» Заливако з нареченою станцюють весільний танець у прямому ефірі

31 жовтня в черговому ефірі шоу «Танці зі зірками» на глядачів чекає сюрприз. На паркеті з'являться герой 11-го сезону «Холостяка» Михайло Заливако та його обраниця Анна Богдан. Пара виконає танець, який готує на весілля. Про це повідомили організатори шоу «Танці зі зірками».

Крім того, 31 жовтня у глядачів буде можливість обрати запрошену зірку, яка виступатиме у наступному сезоні «Танців».

Щодо нинішніх учасників танцювального шоу, то для них обрано особливу тему. Парам належить підібрати музику для виступу з репертуару гурту «Океан Ельзи» у зв'язку з 27-річчям колективу.

Нагадаємо, Михайло Заливако після шоу «Холостяк» переїхав їз Харкова до Києва, щоб жити разом із Анною Богдан. Пара орендує квартиру. Анна та Михайло вже думали про майбутніх дітей і хочуть, щоб первістком був син. Одразу після шоу Анна розповідала, що дату весілля вони з коханим поки що не обговорювали.

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