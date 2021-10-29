26.25 / 26.44 30.44 / 30.78
Київ: +10
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Шоу-бізнес

«Холостяк» Заливако з нареченою станцюють весільний танець у прямому ефірі

10:33 29 жовтня 2021
холостяк заливако та анна богдан

31 жовтня в черговому ефірі шоу «Танці зі зірками» на глядачів чекає сюрприз. На паркеті з'являться герой 11-го сезону «Холостяка» Михайло Заливако та його обраниця Анна Богдан. Пара виконає танець, який готує на весілля. Про це повідомили організатори шоу «Танці зі зірками».

Крім того, 31 жовтня у глядачів буде можливість обрати запрошену зірку, яка виступатиме у наступному сезоні «Танців».

Щодо нинішніх учасників танцювального шоу, то для них обрано особливу тему. Парам належить підібрати музику для виступу з репертуару гурту «Океан Ельзи» у зв'язку з 27-річчям колективу.

Нагадаємо, Михайло Заливако після шоу «Холостяк» переїхав їз Харкова до Києва, щоб жити разом із Анною Богдан. Пара орендує квартиру. Анна та Михайло вже думали про майбутніх дітей і хочуть, щоб первістком був син. Одразу після шоу Анна розповідала, що дату весілля вони з коханим поки що не обговорювали.

130

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

гроші

Пенсія в Україні скоро становитиме 4 тисячі грн на місяць: міністерка назвала дату

Гроші

У листопаді пенсіонерам доплатять по 300 грн, але не всім: хто може розраховувати на збільшення

Рахунки

Невдовзі буде пізно: у Кабміні розповіли, що потрібно терміново зробити українцям з боргами за комуналку

Маша Полякова

Операція не допомогла: донька Олі Полякової неприємно здивувала непристойними жестами на адресу 40-річних українок

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.