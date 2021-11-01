Розкрито таємницю найважчого костюма «МАСКИ»

Другий ефір шоу-детектива «МАСКА» (канал «Україна») розкрив таємницю найважчого костюма проекту — Грифона. Зірковий експерт Андрій Данилко одразу був упевнений, що під ним ховається відомий спортсмен. Щоправда, ніхто так і не міг уявити, що володар гарного голосу — легендарний воротар збірної України з футболу Андрій П'ятов.

— Я справді ніколи не співав і не виявляв інтерес до вокалу, навіть у караоке, — зізнався Андрій П'ятов, знявши маску. — Це абсолютно новий для мене досвід. Ми, спортсмени, футболісти — дуже сором'язливі. Але участь у цьому проекті допомогла мені розкритися.

Під маскою переховувався Андрій П'ятов

Відомо, що саме Грифон — найважча маска другого сезону проекту. Її автор — український дизайнер Леся Патока.

— Над Грифоном ми працювали дуже довго і старанно! - зізналася «ФАКТАМ» Леся. — Це один із найскладніших і найкопіткіших персонажів за два сезони шоу! Тільки на розробку крил пішло 1,5 місяці, кожну пір'їнку було вирізано, забарвлено і тоновано вручну. Ріст Грифона — 2,6 метра, розмах крил — 3 метри, а стопа — 90 сантиметрів. Загальна вага костюма — 20 кілограмів! Багато елементів костюма їхали до нас із Азії, наприклад, унікальна бронзова шкіра, яку ми не змогли знайти в Україні, та різні золоті деталі. До речі, Грифон був найскладніший і в одяганні. У нього 12 елементів костюма, в які потрібно було одягатися у певній послідовності.

Нагадаємо, популярному співакові Олегу Виннику на шоу «Маска-2» довелося злитися в обіймах із Горилою.

Фото каналу «Україна»

100

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter