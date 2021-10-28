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Шоу-бізнес

Олега Винника поцілувала Горила: Настя жахнулася, адже це міг бути Потап!

11:03 28 жовтня 2021
Винник та Горила в шоу Маска

Популярний співак Олег Вінник, якому через ларингіт довелося скасувати кілька концертів, залишається детективом у шоу «Маска», під час другого випуску якого йому доведеться злитися в обіймах з одним із персонажів — Горилою.

На You-tube каналі «Маски» з'явився анонс другого випуску, який Володимир Остапчук вестиме в образі Фредді Крюгера з фільму «Кошмар на вулиці В'язів».

У ролику, зокрема, показаний «повелитель вовчиць», якого на сцені цілує Горила. Детектив Настя Каменських не змогла стримати емоції, закричавши: «Які пристрасті на нашому шоу!» Переживання дівчини можна зрозуміти: за «підказкою» організаторів шоу, у ролі Кін-Конга може бути її чоловік Потап!

Читачі аккаунту шоу в Instagram почали обговорювати кандидатуру ймовірного артиста під маскою Горили.

Нагадаємо, що «бригада детективів» залишається незмінною: Олег Винник, Ольга Полякова, DZIDZIO та Настя Каменських, до яких тепер приєднається Андрій Данилко. До речі, у першому випуску проекту DZIDZIO заявляв, що знає, хто переховується під маскою Жирафи.

Фото — скріншот.

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